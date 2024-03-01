Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Brave Tarayıcısına Yapay Zeka Asistanı Leo Android İçin Geliyor Teknoloji Haberleri Brave Tarayıcısına Yapay Zeka Asistanı Leo Android İçin Geliyor Fatih Kuruçay 3 Görüntüleme

Kasım 2023’te Brave Software, masaüstü bilgisayarlar için Brave web tarayıcısında Leo adlı bir yapay zeka asistanını tanıttı. Şirket şimdi Leo’yu Android için Brave web tarayıcısına sunuyor. Brave Leo, sorularınızı yanıtlamak, web sayfalarını ve videoları özetlemek, sayfaları çevirmek, uzun biçimli yazılı içerik oluşturmak, ses ve video içeriğinin transkripsiyonlarını oluşturmak ve hatta kod yazmak da dahil olmak üzere birçok görevi gerçekleştirebilir ve bunların tümü çoğu insan için çok kullanışlı olabilir. günlük yaşamda onlara çok zaman kazandırıyor ve bu görevleri yerine getirirken onlara büyük kolaylık sağlıyor.

Brave yapay zeka asistanı Leo’yu Android’de yayınlıyor

Leo varsayılan olarak Mixtral 8x7B geniş dil modelini (LLM) kullanır. Ancak eğer isterseniz Calude Instant ve Llama 2 13B’yi de tercih etmenize olanak tanır. Ancak Mixtral’ı kullanmak, AI asistanını İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dahil diğer dillerde kullanmanıza olanak tanır. Daha da etkileyici olan şey, Leo’yu oturum açmadan veya oturum açmadan kullanabilmeniz ve sohbetleri de kaydetmemesidir.

Neyse ki Leo’ya ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ancak Brave Software, hizmetin aylık 14,99 ABD doları tutarındaki ve daha yüksek oran limitleri sunan ücretli bir sürümü olan Leo Premium’u da sunmaktadır. Şirkete göre Leo, Brave web tarayıcısının 1.63 sürümüyle aşamalı olarak piyasaya sürülmeye başlandı.

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