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Bu 8K Monitör, 3D Teknolojisine Sahip!

BOE ekranı 120Hz yenileme hızını ve markanın genişletmeyi hedeflediği yaklaşık beş fitlik 3D görüntüleme mesafesini de destekliyor. Kurumsal odaklı, ekran aynı anda birden fazla kişi tarafından görüntülenecek şekilde yapılmış.

Ayşen Sıla

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BOE, özel gözlüklere ihtiyaç duymadan monitörü her açıdan görüntülemenizi sağlayan yeni bir 3D teknolojisi içeren ilginç yeni 110 inç 8K ekranını sergiledi.

Çinli marka kurumsal ekran serisinin bir parçası olarak ekranı, yıllık Avrupa konferansı ISE 2023’te tanıttı. 2023 için şimdiden potansiyel bir monitör trendi olan QD (Quantum Dot) Mini LED arka aydınlatmaya sahip.

Samsung kısa bir süre önce, OLED panellere benzer minimum parlama ile derin siyahlar üretme yeteneği için 43 inç Quantum Mini-LED panelli Odyssey Neo G9 oyun monitörünü piyasaya sürdü. Ekrandaki 3D efektlerin hayata geçirilmesine yardımcı olan şey, lens dizisi teknolojisinin ve QD Mini LED arka aydınlatmanın bir parçasıydı.

BOE-8K-1

BOE ekranı 120Hz yenileme hızını ve markanın genişletmeyi hedeflediği yaklaşık beş fitlik 3D görüntüleme mesafesini de destekliyor. Kurumsal odaklı, ekran aynı anda birden fazla kişi tarafından görüntülenecek şekilde yapılmış.

BOE, konferansta 162 inç P0.9 cam tabanlı aktif Mini LED de dahil olmak üzere birkaç ekranı sergiledi. Monitör, en karanlık ekranlarda bile net görüntüler sağlayan tescilli bir tam gri tonlamalı Gama eğrisi teknolojisine sahip. Ekran, 1000 nit’lik bir tepe parlaklığının yanı sıra yüksek kontrast oranı ve düşük titreme oranını destekliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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