Bu Kulaklıklar Kulak Terinizi Silecek – CES 2022 Gerçekleri!

Gerçek kablosuz kulaklıklar, tüm dünyada; kulak enfeksiyonlarının artmasına neden oldu. Ancak Samsung destekli bir girişim, sonunda sizi acil servise gitme zahmetinden kurtarabilecek bir çözümele geldi. Tüketici Elektroniği Fuarı’nda bu yıl Linkface, Samsung’un başlangıç hızlandırıcı programı ile birlikte kulaklarınızı dezenfekte edebilecek bir sistem geliştirdi.

DearBuds olarak adlandırılan bu cihazlar, kolayca geleneksel kablosuz kulaklıklarla karıştırılabilir. Ancak bu, kulağınızın nemini de alan bir kulak bakım cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Kulaklıkları çok uzun süre taktığınızda, hava akımı yolu tıkandığı için kulaklarınız boğuluyor.

Havalandırmayı önlüyor ve nem seviyelerini yükseltyor; bu da sonunda kulaklarınızda mantar ve bakteri enfeksiyonu için bir ortam yaratıyor. Zamanla kulak kanallarında kaşıntıya ve hatta bazı durumlarda ağrıya neden oluyor. Aynı zamanda kulak kirini de artırıyor.

Linkface’in DearBuds’ı tek bir tıklamayla kulaklarınızdaki sıcaklığı ve nemi izliyor ve keşfettiklerine göre kulaklarınızdaki nem seviyelerini otomatik olarak optimum seviyelere ayarlıyor, böylece kulaklar kuru kalıyor.

DearBuds, fazla nemi boşaltmak için dakikada 3 litreye kadar havayı kulaklarınızda serbest bırakıp dolaştırarak çalışıyor. Ayrıca bir dizi LED ışık havayı ısıtıyor ve bir dizi fan; kulak kanallarınızdaki teri ve nemi etkili bir şekilde kurutmaya yardımcı oluyor. Ayrıca bunun da ötesinde, bir gürültü azaltma filtresi, fanların çok gürültülü olmamasını sağlıyor. Linkface, “DearBuds, ortalama bir günde yapacağınız normal bir konuşmadan daha gürültülü olmayacak” diyor.

Tüm işlem üç dakikadan az sürüyor ve bittiğinde her zamanki kulakiçi kulaklıklarınıza geri dönebilirsiniz. Sadece daha fazla insan uzaktan çalıştıkça büyüyecek bir soruna akıllıca bir yaklaşım. Linkface, testlerinde DearBuds’un Apple’ın AirPods ve AirPods Pro dahil çoğu kulaklık için etkili olduğunu iddia ediyor. Bu cihazın fiyatı 89 dolar.