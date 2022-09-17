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ByteDance’in sahibi olduğu Pico, 22 Eylül’de yeni bir VR kulaklığı piyasaya sürüyor

Tiktok'un sahibi olduğu Pico, VR kulaklığı etkinliği için bir teaser yayınladı! 22 Eylül 14:00'da yapılacak etkinlik için verdiği mesaj ise şöyle; Beklediğiniz an geldi! Sizin için sakladığımız şeyleri size göstermek için sabırsızlanıyoruz.

Ahmet Ekinler

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Pico VR

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ByteDance, TikTok‘un ana şirketidir ve geçen yılın başlarında işlerini çeşitlendirme çabalarıyla bir VR şirketi olan Pico‘yu satın almıştır. Önümüzdeki hafta, Pico’nun yeni bir VR kulaklığı duyurması beklendiği için satın almanın meyvelerini göreceğiz. Şirketin Linked üzerinden paylaştığı bir teaser, duyuru tarihini 22 Eylül Saat 2’de (GMT+2) olarak belirledi.

Bir Pro-tier kulaklık, Pico 4 veya Pico Phoenix olarak adlandırılabilir. Yüz ve göz takibinin yanı sıra karma gerçeklik deneyimleri sağlayan bir geçişli RGB kamera içerecek. Kulaklığın otomatik IPD’ye sahip olduğu söyleniyor – bu, donanımını kullanıcının IPD’sine (gözbebekleri arası mesafe) göre otomatik olarak ayarlayabildiği anlamına geliyor. Son olarak kulaklık, Android Q ve Qualcomm’un bazı işlemcileri tarafından desteklenecek.

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KaynakGsmarena

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