Canon, Aynasız Makineler İçin Yeni Lensler Geliştirdi!

Popüler Fotoğrafçılık markalarından olan Canon, aynasız makineler için iki yeni lensi olan RF 800 mm F5.6L IS USM ve RF 1200 mm F8L IS USM modellerini tanıttı.

Canon uzun süredir üzerinde çalıştığı aynasız makine lensleri olan RF 800 mm F5.6L IS USM ve RF 1200 mm F8L IS USM modellerini tanıttı. Yeni lensler, piyasadaki teleskop olmayan en uzun odaklı lensler olarak dikkat çekiyor. 800 mm ve 1200 mm olan bu lensler, yeni bir devrim başlangıcı gibi görünüyor.

Lensleri AF çekimi ve IS işleviyle RF 1,4 x veya RF 2 x genişleticilerle birlikte kullanarak odak uzunluğunu iki katına kadar artırmak mümkün. RF 1200mm F8L IS USM lens bu şekilde kullanıldığında 400 metreden uzaktaki konuları çok iyi ayrıntılarla yakalamak mümkün hale geliyor.

Canon RF 800mm F5.6L IS USM

800 mm süper telefoto uzunluğu

Maksimum 163 mm x 432 mm çap x uzunluk ile kompakt lens

3,14 kg ağırlık

Geniş f/5.6 diyafram

4,5 stop’lu Görüntü Sabitleyici

Toz ve su sızdırmaz tasarım

2,6 m’lik minimum netleme mesafesi

Canon RF 1200mm F8L IS USM

1.200 mm süper telefoto uzunluğu

Maksimum 168 mm x 537 mm çap x uzunluk ile kompakt lens

3,34 kg ağırlık

4 stop’lu Görüntü Sabitleyici

Toz ve su sızdırmaz tasarım

4,3 m’lik minimum netleme mesafesi

Canon, yeni iki lensi ile beraber fotoğrafçılık dünyasında yeni bir çağa adım atacağa benziyor.

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