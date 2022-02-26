Realme V25 Geekbench Testi!

3 Mart’ta Çin’de piyasaya sürülecek olan Realme V25, Geekbench’ten geçerek süreçteki önemli özellikleri doğruladı.

RMX3475 spor model koduna sahip V25, Snapdragon 695 SoC tarafından desteklenmektedir, Android 12 ve 12 GB RAM‘e sahiptir. Ancak TENAA sayesinde 6GB ve 8GB RAM seçeneklerinin de olacağını biliyoruz.

Realme henüz V25 hakkında çok fazla açıklama yapmadı, ancak şirket tasarımını zaten ortaya çıkarmıştı. Akıllı telefonun arka kapağının güneş ışığına maruz kaldığında panelin rengini maviden kırmızıya değiştirecek olan fotokromik bir katmana sahip olacağı söylendi.

Realme tarafından paylaşılan V25 görüntüleri ve TENAA tarafından açıklanan özellikler, V25’in Snapdragon 695, 120Hz FullHD+ LCD, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0, yana monte parmak izi tarayıcı ile gelen Realme 9 Pro’nun bir sürümü olacağını söylentiler arasında. Ve USB-C ile 33W‘a kadar şarj edilen 5.000 mAh pile sahip. V25’teki kamera sistemi bir adet 64MP ve iki adet 2MP kameradan oluşacak.

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