Oppo Reno7 Z Sızdırıldı!

Oppo Reno7 Z Tayvanlı kablosuz iletişim kurumu tarafından, bazı özellikleri sosyal medyada sızdırıldı. Telefonun arka tarafında diğer Reno7 modellerinde görülmeyen bir düzenlemede üçlü kamera bulunduğu söylentiler arasında.

Reno7 Z, iki SIM yuvası olan bir 5G özellikli bir telefon olacak. Ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak, en azından test edilen ünitenin yapılandırması buydu. NCC yonga setini açıklamamış olsa da telefonun geliştirilmiş Snapdragon 480+ özelliğine sahip olması bekleniyor.

Telefon 4.500 mAh pile sahip olacak ve 33W şarj cihazı (11V, 3A) ile birlikte satılacak. bir diğer bilgi ise USB-C bağlantı noktasının yanında 3,5 mm kulaklık jakı olacağı.

Oppo Reno7 Z’nin ne zaman raflarda yerini alacağı belli değil ancak çok geçmeden Çin‘den piyasaya sürülecektir.

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