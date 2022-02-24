Oppo Find X5 Pro’nun resmi kutu açma videosunu ve X5 serisinin diğer tanıtım videolarını izleyin

Oppo Find X5 Pro bugün yeni bir yonga seti, yeni özel ISP, diğer kamera geliştirmeleri, daha büyük, daha hızlı pil, seramik bir kapak tasarımı ve pek çok özellik ile tanıtıldı. Almak için çok şey var, ancak arkanıza yaslanıp yeni amiral gemisi hakkında birkaç video izleyebilirsiniz.

Resmi kutu açma videosuyla başlayalım. Telefon, yeni 80W SuperVOOC şarj kurulumunu destekler ve kutudan çıkan gerekli adaptörü ve USB-C kablosuyla birlikte gelir. Kutunun içerisinde bir de koruma kılıfı yer alıyor.

Bu video perakende paketinin içeriğinin çok ötesine geçiyor, aynı zamanda yeni amiral gemisinin tüm önemli noktalarını ve yükseltmelerini de hızla gözden geçiriyor.

Sonraki videoda da benzer şeyleri görmek mümkün, ancak daha da hızlı. Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden özel MariSilicon X ISP yongasına, etkinleştirdiği 4K Ultra Gece moduna ve ayrıca 5 eksenli görüntü sabitleme (türünün mobilde ilki) gibi yeni özellikler listeleniyor. Video bir dakikadan fazla sürüyor.

Normal Oppo Find X5, Hasselblad Doğal Renk Kalibrasyonu ve MariSilicon X çipi dahil olmak üzere Pro’dakiyle aynı kamera özelliklerinin çoğuna sahiptir. Eksik olan bir özellik, Pro modelde yer alan uzun ve zahmetli bir süreç olan seramik kapak tasarımı işçiliğidir. İşte bunun nasıl başarıldığına kısa bir bakış: