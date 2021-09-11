Cep Telefonu Aksesuarları 2021

Cep telefonları artık hayatımızda o kadar çok yer etmeye başladı ki telefonunu kendine özel kılmak isteyen bir çok kişi için cep telefonu aksesuarları da başlı başına bir sektör oldu. Kemere takılan deri cep telefonu kılıfları yerini bugün rengarenk, cıvıl cıvıl kılıflara bıraktı. Polifonik sesler artık yerini stüdyo ortamına yakın sesler verebilen cep telefonu kulaklıkları ile yer değiştirdi.

Bunlar en bilinen ve sık kullanılan cep telefonu aksesuarları ama bazı özel aksesuarlar var ki bunlara şaşırmamak elde değil.

İşte bunlardan bazıları;