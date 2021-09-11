Cep Telefonu Aksesuarları 2021

Cep telefonları artık hayatımızda o kadar çok yer etmeye başladı ki telefonunu kendine özel kılmak isteyen bir çok kişi için cep telefonu aksesuarları da başlı başına bir sektör oldu. Kemere takılan deri cep telefonu kılıfları yerini bugün rengarenk, cıvıl cıvıl kılıflara bıraktı. Polifonik sesler artık yerini stüdyo ortamına yakın sesler verebilen cep telefonu kulaklıkları ile yer değiştirdi.
Bunlar en bilinen ve sık kullanılan cep telefonu aksesuarları ama bazı özel aksesuarlar var ki bunlara şaşırmamak elde değil.
İşte bunlardan bazıları;
- Cep telefonu teleskobu: Nokia’nın bazı modelleri için çıkarılan teleskop, amatör uğraşlar için kullanılabiliyor.
- Çakmak: Telefona monte edilebilen küçük bir çakmakla konuşa esnasında sigara yakılabiliyor.
- Kullanıcısını algılayan telefon kayışı: Bu kayış sahibini kokusundan tanıyor ve sahibi dokunduğunda farklı bir renge bürünüyor.
- Cep telefonu kılıfları: Günümüzde çoğu akıllı telefon metal veya cam yapılara sahip ve bu nedenle onları güvenli ve hasarsız tutmak oldukça zor olabiliyor. Bunu önlemek içinse kılıfa ihtiyacımız oluyor.
- Ekran koruyucular: Artık telefonumuzun önünü ve arkasını koruyabilmek adına ekran koruyucular kullanmaya başladık. Fakat günümüzde bu ekran koruyucuları renkli hatta logolu bile olabiliyor. Get Glassie adlı bir marka, kaybolabilen ve kişiselleştirebilir bir logoya sahip ekran koruyucu bile tasarladı.
- Telefon tutucular: Bisiklet veya araba kullanırken telefonunuzun düşmemesini ve rahatlıkla ekrana bakabilmek istiyorsanız, tam size göre bir aksesuar. Üstelik bunların daha minik ve oval olanları telefonların arkasında da parmaklarınızı koyabilmeniz için bir alan sağlıyor.
- Kablosuz şarj cihazları: Günümüzün çağında artık kablolarla uğraşmanız gerekmiyor. Kablosuz şarj cihazları telefonunuzun yanında akıllı saatinizi, hatta kulaklıklarınızı bile şarj edebilme imkanı tanıyor.
- Powerbankler: Yolculuk esnasında telefonunuzu rahatlıkla şarj edebilmenize olanak tanıyan bu güç bankaları, piyasada yeni olmamasına rağmen günümüzde daha güçlü özellikler sunuyor.
- Blueetooth kulaklıklar: Günümüzün ana akımı kablosuz kulaklıklar haline geldi. Hemen hemen her marka yeni kablosuz kulaklıklarına ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği de dahil birçok harika yetenek ekliyor. Samsung ve Apple bu alanda son derece popüler!
- Blueetooth hoparlörler: Müziğin zevkine varmak isteyenler yeni çıkan kablosuz hoparlörlerle son derece eğlenecekler. JBL ve Apple gibi markalar da kendi bluetooth hoparlörüne sahip.
- Fitness takipçileri ve akıllı saatler: Akıllı bileklikler herkese hitap etmeye başladı. Piyasadaki akıllı saatler ve akıllı bantlar harika özellikleri bir araya getirerek hayatımızı kolaylaştırıyor. Hatta Apple Watch’ın hayat kurtardığı bile bilinen bir gerçek haline geldi.
- Akıllı telefon tripodları: TikTok gibi sosyal medya platformlarının artmasıyla beraber insanların rahatça çekim yapabilmesini kolaylaştıran tripodlar da hayatımızda yer edindi.
- Takma mobil lensler: Moment adlı firma iPhone’lar, Samsung, OnePlus ve Google telefonları için kamera kılıfları sunuyor. Akıllı telefonunuzun kamera özelliklerini genişletmek için bu kılıflara akıllı telefon lensleri takılabiliyor.
- Selfie çubukları: Günümüzün en çok kullanılan aksesuarlarından biri de selfie çubukları diyebiliriz. Ön kamerayı daha rahat kullanmak için bir tane edinebilirsiniz.
- MagSafeler: MagSafe, Apple tarafından iPhone için geliştirilmiş, tescilli, manyetik olarak bağlanan bir kablosuz güç aktarımı ve aksesuar ekleme standardı olarak görev alıyor. Diğer şirketler de kendi MagSafe’ini yapmak için kolları sıvadı. Telefonların arkasına eklenen bu minik manyetik demir, şarjın çabucak bitmesini de engelliyor.
- Led ışık çubuğu: Bulunduğumuz odayı dilediğimiz her renkle aydınlatmak mümkün. Üstelik bunun kontrolü de akıllı telefonla sağlanıyor. Govee adlı bir firma, popüler LED ışıklarıyla herkese hitap ediyor.
- Göz yormayan gözlük: Telefonlara uzun süre bakmak göz bozukluklarına neden olabiliyor. Günümüzün teknolojisi bunu engellemek adına karanlık mod özelliğini geliştirdi. Felix Gray gözlükler ise uzun süre baktığınız ekranın ışığını filtreleyerek göz hastalıklarının önüne geçmeyi amaçlıyor.
- AirTags: Çanta ve cüzdan gibi önemli şeylerinizi kaybetmeye meyilliyseniz akıllı telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz bir AirTag edinebilirsiniz. Bu minik teknolojik düğmeler Apple, Samsung gibi firmalarca satışa sunuluyor ve bir şeylerin üzerine takılınca uzaktan takip imkanı sağlıyor.
- Taşınabilir fotoğraf yazıcıları: Günümüzde telefonunuzdaki bir fotoğrafı anında çıkabailmeniz mümkün. Taşınabilir mini yazıcılar oldukça pratik ve kolay.
- Mini projektör: Taşınabilir yazıcılar gibi mini projektörler de rahatlıkla kullanılabiliyor. Belirli televizyonlarda ve uygulamalarda kullanılabilen bu projektörler yansıtma görevi görüyor.
- Kol bandı kılıfı: Koşarken veya yürürken telefonunuzu düşürmekten endişeleniyorsanız bu kılıfı kullanabilirsiniz. Amazon’da satılan ve kola takılan bu kılıflar, anahtarlarınızı koyabilmeniz için bir göze bile sahip.
- Oyun denetleyicisi: Günümüzde oyun bilgisayarları gibi, oyun akıllı telefonları da bir hayli popüler. Her oyunu rahatlıkla kullanabilmek adına telefonlarınıza takılan bu denetleyicilerden edinebilirsiniz.
- Taşınabilir klavye: Tabletlerde olduğu gibi telefonlar için tasarlanan bu taşınabilir klavyeler yazım kolaylığı sağlıyor.
- Stylus kalem: Günümüzde birçok telefon kalem desteğine sahip. Telefonunuza (eğer uyumluysa) uygun bir kalemle işlerinizi daha da hızlandırabilirsiniz.
- Selfie halka ışığı: Telefonunuzun üst kısmına takılan bu mini lambalar, sizin daha aydınlık çıkmanıza olan sağlıyor.
- Roller ekran temizleyici: Telefonunuzdaki kir ve parmak izi gibi kalıntıları temizleyen bu aksesuar Amazon üzerinden satışa sunuluyor.
- Büyütme lens bandı: Telefonunuzdaki bir fotoğrafı 4 kat daha büyük gösteren bu lens bantları oldukça ilginç ve kullanışlı.
- Su geçirmez kuru poşet: Tatilin belki de vazgeçilmezi olabilecek bu poşet, telefonunuzu havuzda bile rahatlıkla kullanabilmenize olanak tanıyor.
- Kablosuz kamera deklanşörü: Parmağını yormak istemeyenlerdenseniz bu aksesuar tam da size göre. Uzaktan çalışabilen bu cihaz fotoğraf çekerken bire bir.
- Çağrı cevaplama kulaklığı: Filmlerde gördüğümüz o korumaların kulaklıklarına benzer bu cihazla araç kullanırken bile rahatlıkla çağrılara cevap verebilirsiniz.
- Bunlar sadece ufak birkaç örnek. Bakalım önümüzdeki yıllar bizi nelerle tanıştıracak.