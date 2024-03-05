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Teknoloji Haberleri

ChatGPT Yeni Özelliğini Duyurdu!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
5 Mart 2024
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chatgpt yeni özellik

Son zamanlar en popüler yapay zekası ChatGPT, kullanıcıların deneyimini artırmak için yeni özelliğini açıkladı.

Teknoloji dünyasında son dakika haberlerine göre, ChatGPT yeni nesil bir özellik ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Gelecek olan yeni özellik sayesinde ChatGPT, yazılanlara ve sorulara ses ile cevap verebilecek. Bu özellik görme engelli bireylerin hayatını daha da kolaylaştıracak.

Hem web versiyonda, hem de iOS ve Android platformlarında kullanıma sunulmaya başlayan özellik, yapay zeka teknolojilerinin geldiği son noktayı da bizlere gösteriyor. GPT-3.5 ve GPT-4 versiyonlarında kullanılabilecek olan sesli okuma, tam 37 farklı dili kapsıyor. Yazılan dili otomatik olarak belirleyen algoritma sayesinde, telaffuz hataları minimuma indiriliyor.

chatGPT yeni özellik

ChatGPT’nin verdiği sesli cevapları kaydedebilir ve daha sonra yeniden dinleyebilirsiniz. Bu özellik, görme engelliler tarafından büyük bir beğeni aldı. İlerleyen güncellemelerde daha farklı özelliklerin ve geliştirmelerin gelmesi bekleniyor.

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