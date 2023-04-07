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Chrome, Ekran Kartlarına Yeni Bir Çağ Başlatacak!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Chrome 113 güncellemesi ile beraber hayatımıza WebGPU teknolojisi dahil edecek. Bu teknoloji sayesinde ekran kartları yeni bir çağa merhaba diyecek.

İbrahim Özbek

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webgpu

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Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Chrome 113 güncellemesi ile beraber hayatımıza WebGPU teknolojisi dahil edecek. Bu teknoloji sayesinde ekran kartları yeni bir çağa merhaba diyecek.

WebGPU teknoloji ile beraber oyun keyfiniz adeta uzay seviyesine geçiş yapacak. Google, web uygulamalarını üzerinden ekran kartlarınıza daha fazla erişim sağlayan WebGPU ile beraber en hızlı ve en kaliteli şekilde kullanıcılarına sunacak.

Bu yeni teknoloji yalnızca internet üzerinde gezinirken değil tarayıcı üzerinden girdiğiniz oyun uygulamaları vb. platformlarda bu teknolojiyi kullanmanıza olanak tanıyacak. Gelecek olan bu teknoloji ile beraber eski cihazların kullanım ömrü de bir nebze de olsun artış gösterecek.

webgpu

Güncelleme WebGPU Direct3D 12’yi destekleyen Windows bilgisayarlarda, macOS’ta ve Vulkan’ı destekleyen ChromeOS cihazlarda kullanılabilecek. Bir makine öğretisi olan WebGPU, ekran kartınızın bazı özelliklerine erişebiliyor. Bu sayede Chrome üzerinden açılan pencerelerdeki grafik özelliklerini Chrome kodları kullanmadan ekran kartınız üzerinden size sunacak.

WebGPU teknolojisi gelecek olan yeni güncelleme ile beraber kullanıcılara sunulacak. Güncelleme için herhangi net bir açıklama yer almıyor.

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Star Wars Ahsoka’nın Fragmanı Yayınlandı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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