Dev Marka Türkiye’den Çekidi!

Dev teknoloji markası Fujitsu, ülkemizden resmen çekildiğini açıkladı. Fujitsu, gelecek planlarını tekrardan masaya yatırma planı aldı.

Günümüzün en büyük Japon teknoloji firması Fujitsu, 2019 yılında yeniden yapılacağını açıklamıştı. Uzak Avrupa ve Orta Avrupa’da yeniden yapılanma adı altında bir takım yeni kararlarını açıklayan Fujitsu, daha önceden belirttiği Türkiye’den çekilme politikasını bugün itibariyle beraber gerçekleşti.

Fujitsu, pandemi sonrası dünya üzerinde istediklerini elde edemedi. Bu yüzden yeniden yapılanma planlamasını başlattı. 2020 yılında Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi haklarını elden çıkaran firma, Eylül ayı itibarıyla ülkemizden tamamen çekildi.

Fujitsu, ülkemizde 2 şirket ve toplamda 100 kadar çalışanı ile beraber hizmet veriyordu. Bununla beraber 3 milyon kadar ürüne destek ve bakım hizmeti sunan firma, bilgisayar parçaları, depolama, güvenlik ve sunucu çözümleri üretiyordu.

Fujitsu’nun Türkiye’deki haklarını Hitay Holding tarafından devralmıştı. Japon şirketin ülkemizden çekilmesiyle birlikte gidişatın nasıl olacağı bilinmiyor. Fakat Hitay Holding’in servislere ve ürünlere resmi distribütör olarak destek sağlaması bekleniyor.

Fijutsu, yeniden yapılanma kapsamında 2.5 milyar dolarlık bir fon ayırdı. Bugün açıklanan karar ile beraber tüm dünyada faaliyetlerini hayata geçirecek. Bununla beraber ülkemizdeki gidişatın nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.

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