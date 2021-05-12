Dimensity 900 Yongası, Snapdragon 768G’ye Göre Daha İyi!

Bilindiği üzere mobil alanda en iyi çip üreticilerinden olan Qualcomm ve MediaTek, birçok akıllı cihazın içerisinde yer alıyor. İki şirket büyük bir rekabet içerisinde üretimlerine devam ederken Qualcomm pazarda ürettiği üst düzey Snapdragon yongaları ile amiral gemilerinin vazgeçilmezi olarak duruyor.

Ancak MediaTek son yıllarda yaptığı yatırımlar ile kendisini büyütmüş hatta çip kıtlığından faydalanarak Qualcomm‘u geçmeyi başarmıştı. Şirket Dimensity serisiyle birlikte oldukça iyi büyüme gösterdi ve 5G özellikli bu yongaları akıllı telefon üreticileri tarafından daha sık tercih edilmeye başladı. En son olarak 2021 yılına girdiğimizde yeni Dimensity 1100 ve 1200 yongaları ile karşımıza çıkan firmanın şimdilerde yeni bir yonga daha duyurulması bekleniyor.

Orta segmente hitap etmesi beklenen bu yeni yonganın 900 serisi olarak Dimensity 820‘nin yerini alacağı tahmin ediliyor. Çin kaynaklı sızıntılara göre şirketin yeni Dimensity 900 işlemcisi MT6877 model numarasına sahip. Bununla birlikte AnTuTu‘da yapılan kıyaslamaya göre yeni Dimensity 900 yongası, Qualcomm‘un Snapdragon 768G işlemcisine göre daha iyi bir skor almış durumda. Snapdragon 768G AnTuTu‘dan 440.000 puan alırken yeni Dimensity 900, 480.000 puan alarak 768G‘yi ardında bırakmayı başardı.

Dimensity 820 yongası 768G ile aynı skoru almıştı ancak yeni 900 serisi yonga önceki modele daha yüksek puan alarak %10‘luk daha iyi bir performans sunuyor. Çok çok iyi bir artış olmasa da bir önceki nesile göre kıyaslandığında oldukça iyi bir artış sağlanmış durumda.

Ancak Qualcomm, MediaTek‘in bu hamlesinden geri kalmayarak çok yakın zamanda yeni Snapdragon 780G yongasını piyasaya sürecek ve bu da yeni Dimensity 900‘e göre daha iyi performanslı olacaktır. Bazı analistler yeni Snapdragon 780G‘nin 540.000 puan alacağını tahmin ediyor. Ancak MediaTek‘in yeterli performansta olan yongasını uygun fiyatla sunması onu Qualcomm‘a göre daha avantajlı hale getiriyor.