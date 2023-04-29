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Dimensity 9200+, Snapdragon 8 Gen 2’i Geride Bıraktı!

Dimensity 9200+'nın 10 Mayıs'ta piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak çevrimiçi olarak etkileyici çok çekirdekli ve tek çekirdekli performans gösteren bir Geekbench 6 skor tablosu yayınlandı. Dimensity 9200+, Snapdragon 8 Gen 2'den daha iyi performans gösteriyor.

İbrahim Özbek

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dimensity 9200+

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MediaTek’in bir sonraki üst düzey yonga seti, Dimensity 9200+’nın 10 Mayıs’ta piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak çevrimiçi olarak etkileyici çok çekirdekli ve tek çekirdekli performans gösteren bir Geekbench 6 skor tablosu yayınlandı. Dimensity 9200+, Snapdragon 8 Gen 2’den daha iyi performans gösteriyor.

İddia edilen Geekbench 6 listesi, çok çekirdekli testte 5.655 puan ve tek çekirdekli senaryoda 2.121 puan gösteriyor. Bu, test ettiğimiz çoğu Snapdragon 8 Gen 2 destekli akıllı telefondan çok daha fazla. Yonga seti, muhtemelen söylentilere göre X90S amiral gemisi olan bir Vivo akıllı telefonu ile beraber gelecek.

Performans X Modu açıkken Asus ROG Phone 7 Ultimate, çok çekirdekli 5.641 ve tek çekirdekli 1.992 puanla Dimensity 9200+’ya bu kadar yaklaşan tek Android telefon. Şu an itibariyle, bu konuda Dimensity 9200+’dan daha iyi performans gösteren tek yonga seti, Apple’ın A16 Bionic SoC konumunda.

dimensity 9200

Mevcut kanıtlar, Dimensity 9200+’ın 3,35 GHz’de çalışan bir Cortex-X3 ana çekirdeğe, 3,0 GHz’de çalışan 3x Cortex-A175 çekirdeğine ve bilinmeyen saat hızlarına sahip 4x küçük Cortex-A510 çekirdeğine sahip olacağını gösteriyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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