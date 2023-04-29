Dimensity 9200+, Snapdragon 8 Gen 2’i Geride Bıraktı!

MediaTek’in bir sonraki üst düzey yonga seti, Dimensity 9200+’nın 10 Mayıs’ta piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak çevrimiçi olarak etkileyici çok çekirdekli ve tek çekirdekli performans gösteren bir Geekbench 6 skor tablosu yayınlandı. Dimensity 9200+, Snapdragon 8 Gen 2’den daha iyi performans gösteriyor.

İddia edilen Geekbench 6 listesi, çok çekirdekli testte 5.655 puan ve tek çekirdekli senaryoda 2.121 puan gösteriyor. Bu, test ettiğimiz çoğu Snapdragon 8 Gen 2 destekli akıllı telefondan çok daha fazla. Yonga seti, muhtemelen söylentilere göre X90S amiral gemisi olan bir Vivo akıllı telefonu ile beraber gelecek.

Performans X Modu açıkken Asus ROG Phone 7 Ultimate, çok çekirdekli 5.641 ve tek çekirdekli 1.992 puanla Dimensity 9200+’ya bu kadar yaklaşan tek Android telefon. Şu an itibariyle, bu konuda Dimensity 9200+’dan daha iyi performans gösteren tek yonga seti, Apple’ın A16 Bionic SoC konumunda.

Mevcut kanıtlar, Dimensity 9200+’ın 3,35 GHz’de çalışan bir Cortex-X3 ana çekirdeğe, 3,0 GHz’de çalışan 3x Cortex-A175 çekirdeğine ve bilinmeyen saat hızlarına sahip 4x küçük Cortex-A510 çekirdeğine sahip olacağını gösteriyor.

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