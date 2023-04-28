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Sony, PS5 Satışlarından Rekor Kar Elde Etti!

Sony, 2023 yılının ilk çeyreği yüksek bir seviyede kapatarak bitirdi. Kendi tahminini aşarak 8,1 milyar € rekor bir işletme karı bildirdi.

İbrahim Özbek

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ps5 rekor kar

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Sony, 2023 yılının ilk çeyreği yüksek bir seviyede kapatarak bitirdi. Kendi tahminini aşarak 8,1 milyar € rekor bir işletme karı bildirdi. Sony, Mart 2024’te sona eren bir sonraki mali yıl için satışların yaklaşık 8 milyar € olacağını tahmin ediyor.

Bu başarının büyük bir kısmı olağanüstü PlayStation 5 satışları sayesinde. Sony, mali yılda 19,1 milyon konsol sattı. Önceki mali yılda tedarik zinciri sorunları nedeniyle gölgelenen 11,5 milyon konsol sattı. Sony, bu mali yılda (Mart 2024’e kadar) 25 milyon satmayı umuyor.

Sony’nin oyun bölümü, 24,3 milyar € gelir bildirdi. Sony için diğer büyük kazanan çip bölümü oldu. Sony’nin görüntü sensörü işletmesi, yıllık %36 artışla 1,4 milyar € gelir elde etti.

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Ancak Sony, özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinden gelen yavaşlayan talep nedeniyle görüntüleme çipi işinin mevcut mali yılda %5,7 düşmesini bekliyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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