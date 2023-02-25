Sony Xperia 10 V, Sızıntıları Paylaşıldı!

Sony’nin Xperia 10 IV orta sınıfı geçen Mayıs ayında duyuruldu. Tahminler gösteriyor ki Xperia 10 V’nin önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacak. Bugün, Sony Xperia 10 V için bazı sızıntı haberleri paylaşıldı.

2022 modeline kıyasla yepyeni bir tasarım bekliyorsanız, büyük bir yanılgı ile karşı karşıya kalacaksınız. Xperia 10 V, kamera adası boyutu ve şekli ve LED flaş konumu ile Xperia 10 IV ile tamamen aynı tasarım diline sahiptir.

Boyutlar da aynı olmasa da büyük oranda benzerlik var. Xperia 10 V, 153,3 x 68,4 x 8,5 mm ölçülerinde, Xperia 10 IV ise 153 x 67 x 8,3 mm ölçülerinde geldi. Böylece yeni olan her taraftan biraz daha kazandı. 2023 modeli, 2015 dönemi üst ve alt çerçevelerini koruyor, su damlası çentiklerine veya delik delmelerine izin verilmiyor.

10 V için büyük ve büyük yeni şeyin, 10 serisinde stereo hoparlörlere sahip ilk olacak olduğu iddia ediliyor. Evet, gerçekten, 10 IV bile böyle bir başarıya sahip olamaz. Ekranının yaklaşık 6,1 inç olduğu söyleniyor, bu da selefinin 6 inçlik panelinden biraz daha büyük ve dakika boyutlandırma artışını da açıklayabilir.

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