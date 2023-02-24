Meizu 20 Pro, AnTuTu’da Görüntülendi!

Meizu, uzun bir aradan sonra yeni bir telefon serisini piyasaya sürecek. Şirket, en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile donatılmış yeni bir seri üzerinde çalıştığını doğruladı.

Seri en az iki cihaz içerebilir: Meizu 20 ve Meizu 20 Pro. Şimdi, resmi sürümden önce Pro telefon, yukarıda belirtilen işlemciye sahip AnTuTu sonuçlarında tespit edildi.

Meizu 20 Pro, m2391 model numarasıyla AnTuTu sonuçlarında ortaya çıktı. Telefon, 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile listelendi.

Telefonda başka depolama yapılandırmaları da olabilir. Telefon 1.255.418 puan almayı başardı. Buna 248.541 CPU puanı, 570.255 GPU puanı, 256.118 bellek puanı ve 180.504 UX puanı dahil.

Telefonun 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe sahip 120 Hz ekrana sahip olduğu bildiriliyor. Ayrıca şirket, cihazın, parmağınız ıslak olsa bile 0,075 saniyede açabilen süper hızlı bir ultrasonik parmak izi okuyucusu ile donatılacağını doğruladı.

Bu arada 13 oyun sınıfı antene de sahip olabilir. Telefonun pilinin, 1.600 şarj döngüsünden sonra orijinal kapasitesinin en az %80’ini koruduğu iddia ediliyor.

Şirket, cihazın pil kapasitesini açıklamazken, raporlar cihazın 80W şarj destekli 4.600mAh’lik bir üniteye sahip olacağını gösteriyor. Telefonun arkasında, Sony’nin 1 inç IMX989 görüntü sensörünün başını çektiği üçlü bir kamera ünitesi bulunabilir. Şu an için Meizu 20 serisinin lansman tarihi bilinmiyor.