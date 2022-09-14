DJI Osmo Action 3, dondurucu soğukta bile uzun pil ömrüne sahip modüler olmayan bir tasarımla tanıtıldı

DJI‘nin modüler kamera macerası sona erdi – yeni Osmo Action 3 kamera, orijinalin tek parça tasarımına geri dönüyor (ve kendisini Action 2’den daha da uzaklaştırmak için “Osmo” adını geri getiriyor).

DJI Osmo Action 3, Action 2 ile benzer bir kamera kurulumu kullanır – 155° ultra geniş lensin (f/2.8) arkasında 12MP 1/1.7” sensör. Videolar, 130 Mbps’ye kadar bir microSD karta kaydedilir.

Temel video modları önceki gibidir – 120 fps’de (16:9) veya 60 fps’de (4:3) 4K ve 240 fps’de (16:9) 1080p. 4K’ya kadar çözünürlükte birkaç ağır çekim modu ve Hyperlapse vardır.

Yeni model, 4K/120 fps‘ye kadar çalışan, geliştirilmiş RockSteady 3.0 elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip. HorizonSteady geri döndü ve kamerayı 360° döndürseniz bile ufuk seviyesini koruyacak, ancak 2,7K/60fps ile sınırlı. Orta zemin olarak yeni bir HorizonBalancing modu vardır, 45°’ye kadar eğimi düzeltebilir ve 4K/60fps’ye kadar çalışır.

Dikey video ne yazık ki modern dünyada popüler olduğundan, kamera iki bağlantı noktası olan yeni bir koruyucu çerçeveyle birlikte gelir – biri altta diğeri yanda, böylece yatay ve dikey video arasında hızla geçiş yapabilirsiniz. Hızlı bırakma tasarımı, Action 2’den bu yana “kilitli, darbeye dayanıklı tutuş” için çentikler eklenerek geliştirildi.

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Osmo Action 3‘ün ön tarafındaki küçük 1,4″ ekran dokunmatik işlevsellik kazandı, böylece vloggerlar kamera ayarlarını değiştirmek için bunu kullanabilir. Action 2’nin Ön Dokunmatik Ekran Modülü ile benzer bir şey mümkündü, ancak bu geçmişte kaldı. Ayrıca arka ekran daha büyük, 2.25” (Action – 1.76” idi).

Kamera 160 dakikaya kadar kayıt yapabilir (1080p/30fps’de, EIS yok, ekranlar kapalı). Geliştirilmiş termaller sayesinde 4K/60fps kayıttaki tek sınır pilin ne kadar süre dayanacağıdır.

Daha da etkileyici olanı, birlikte verilen pil ile -20° ila 45°C (-4° ila 113°F) arasında geniş bir çalışma sıcaklığına sahiptir. GoPro genellikle Enduro Extended soğuk hava pillerini ayrı olarak satar. Pilleri donma noktasının altında şarj edemeyeceğinizi (lityum pillerde yaygın bir sorun), şarj aralığının 5° ila 40°C (41° ila 104°F) olduğunu unutmayın.

Artı tarafta, pilin hızlı şarj desteği var – %0-80’lik süre 18 dakika, kalan %20’lik kısım ise 32 dakikaya daha ihtiyaç duyuyor.

Kamera su geçirmezdir ve kılıf olmadan 16m’ye (52ft) kadar dalış yapabilir. Daha derine inmeniz gerekiyorsa DJI’nin özel bir durumu var. Renk sıcaklığı sensörü, kameranın su altında ve yüzeye geçiş sırasında daha doğru renk sağlamasına yardımcı olur. İki dokunmatik ekran ve kamera merceği Gorilla Glass ile korunuyor ve 1,5 m’den (5 ft) düşmelere dayanabiliyor. Ayrıca ekranlar, ıslak parmaklarla bile kullanmanıza izin veren hidrofobik kaplamaya sahiptir.

Ses için, kamerada yerleşik üç mikrofon bulunur ve USB-C – 3,5 mm adaptörü kullanarak harici mikrofonlar takabilirsiniz. Action 3, konferans aramaları ve canlı yayınlar sırasında yüksek kaliteli video ve ses için web kamerası olarak da kullanılabilir.

DJI Osmo Action 3, bugünden itibaren DJI mağazasında mevcuttur. Standart kombinasyon 330 $/360 €/310 £ (kamera, yatay/dikey koruyucu kılıf artı bazı montaj aksesuarları) Adventure combo 440 $/460 €/400 £ (iki ekstra pil, bir pil kutusu ve 1,5 m uzatma çubuğu içerir).

DJI Osmo Action 3: Standard Combo DJI Osmo Action 3: Adventure Combo

Yeni aksiyon kamerasının neler yapabileceğine dair bir önizleme için ilk tanıtım videosunu izleyin: