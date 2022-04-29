DJI, Rusya ve Ukrayna’ya Drone Gönderimini Durdurdu!

DJI, insansız hava araçlarının silahlanmasını azaltmak için Rusya ve Ukrayna’ya yapılan tüm gönderileri askıya aldı. Bu, Aeroskopların artık Rusya ve Ukrayna’da işlevsel olmayacağı anlamına geliyor.

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DJI, ürünlerinin orijinal tasarımlarının dışında savaş amaçlı kullanılmasından endişe duyduğunu ve bu nedenle artık satış sonrası destek vermeyeceğini söylüyor. Bu, Çinli Drone üreticisinin devam eden çatışmada her iki tarafı da etkilemesi gereken büyük bir hamle.

Şubat ayında savaşın başlangıcında Ukrayna, DJI’yi Rus savaş çabalarına yardım için AeroScope kaynakları sağlamakla suçlamıştı. Hem Rusya hem de Ukrayna, esas olarak keşif için DJI dronlarını konuşlandırdı. Ancak, bazı insansız hava araçlarının Ukrayna tarafından silahlandırıldığına dair hikayeler var.

Savaşın ardından, birçok batılı şirket Rusya ile iş yapmayı askıya aldı; ancak DJI, Mart ayında devam eden satışlarında ısrar etmişti. DJI’nin hızlı kararına neyin yol açtığı belli değil. Pekin ve Moskova’nın güçlü bir ilişkisi var, ancak Çin hükümeti şimdiye kadar savaş sırasında temkinli davrandı. Şirket, sürekli olarak jeopolitikten uzak durmaya çalıştığını ve mevcut krizin de bunlardan biri olduğunu söylüyor.

DJI’nin mevcut krizdeki tarafsız duruşu, iki ülkede daha yeni DJI drone’larının ortaya çıkmasını engellemeyecek. DJI, her iki ülkede de doğrudan satış yapmıyor, iki ülkeye sevkiyatları durduracak. Bu aynı zamanda yeni AeroScope lisanslarının verilmeyeceği ve herhangi bir lisans yenileme olmayacağı anlamına geliyor.

DJI hareketinin etkisini hangi ülkelerin daha yoğun hissedeceği belli değil. Moskova katı bir yaptırım rejimiyle boğuşmaya devam ederken; Kiev bir nevi gelin haline geldi ve Almanya, ABD ve İngiltere’den büyük askeri yardım aldı. Ukrayna’ya teslim edilen drone varlıklarından bazıları en yüksek kalitede.