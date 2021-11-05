DJI Mavic 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

DJI, Mavic 3 Drone‘u duyurdu. Amiral gemisi Mavic serisi dronların en son modeli, kameralarında uçuş özelliklerinde ve daha birçok yerde bir sürü iyileştirme ile geliyor. Gelin bu yeni kamera ve drona yakından bir göz atalım.

DJI Mavic 3

Mavic 3 şimdi, 50 fps’de 5.1K’ya kadar video çekebilen 20 megapiksellik büyük bir 4/3 inç Hasselblad sensörü olan ana kamera ile çift kamera kurulumuna sahip.

İkinci lens ise 30 fps’de 4K çözünürlüğe kadar çekim yapabilen; ve 4x dijital zoom ve 28x hibrit zoom da sunan 12 megapiksel tele sensörden oluşuyor. Şirket, kamera özelliklerindeki muhteşem yeniliklerin yanı sıra, kullanıcılar için bir sürü uçuş özelliği de sundu. Ayrıca son nesle benzer şekilde; Mavic 3 de baz ve Cine modeli olmak üzere iki modelle geliyor.

İki sürüm arasındaki temel fark; Cine modelinde ek bir video formatı olan Apple ProRes 422 HQ ve temel modelin 8 GB depolama alanı üzerinde; 1 TB dahili depolama alanı içeriyor.

Özelliklerinden bahsetmişken, yeni çift kameralar (20MP + 12MP), 3 Eksenli Gimbal üzerine yerleşmiş. Drone 46 dakikaya kadar uçabiliyor ve 9,3 mil (kabaca 15 kilometre) İletim menziline sahip. Ayrıca Mavic 3; 10 Bit D Log Renk Profili ve HNCS, 1080p60 Canlı Görüntü Video Akışı ve bir RC-N1 OcuSync 2.0 Remote; ile birlikte 360° Engelden Kaçınma Sistemi de sunuyor.

Çinli drone üreticisi, performansını artıran çeşitli yazılım ve tasarım geliştirmeleriyle Mavic 3’ü de duyurdu. Ancak bu, çarpışmasız bir uçuş sağlamak için ortamının; daha iyi görülmesini sağlamak için geliştirilmiş çok yönlü sensörleri içeriyor.

Özellikle Mavic 3, 1080p@60fps canlı yayın sunan ilk DJI drone olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle, kullanıcılar, Mavic 3’ün gerçek zamanlı olarak kaydettiklerine; bir bakış sunarak, ekranlarında neredeyse aynı canlı yayın özelliği vaat ediyor. Şu an itibariyle, temel ve Cine modeli ile amiral gemisi aksesuarları ön sipariş için hazır.

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