DJI Mavic 3 Lansmanı, 5 Kasım’da Yapılacak!

Popüler drone üreticisi DJI, şirketin 5 Kasım’da bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağını resmen duyurdu. Etkinliğin teması “Image Supreme” ama şirket nelerin piyasaya çıkacağını açıklamadı.

Bilgilere göre şirket yeni nesil Mavic serisini görücüye çıkaracak. Bu drone, DJI Mavic 3 adını taşıyor. Bu lansman, şirketin üç farklı ürünü piyasaya sürmek için; üç lansman etkinliğine ev sahipliği yapma planıyla uyumlu.

20 Ekim’de, markanın aynı zamanda bir Zenmuse X9 görüntüleme sistemi ile donatılmış dört eksenli film kamerası Robin 4D‘nin lansmanı gerçekleşmişti.

Robin 4D’nin piyasaya sürülmesinin ardından şirket, 27 Ekim’de başka bir etkinliğe ev sahipliği yaptı ve burada çeşitli çekim sahnelerine uyum sağlamak için çok biçimli manyetik genişletme seçenekleri sunan DJI Action 2 tam sahne kamerasını piyasaya sürdü.

Şimdi de DJI Mavic 3’ü satışa sunmasını bekliyoruz. Cihaz, 5,2K video ve 20 megapiksel fotoğraf çekme özelliğine sahip; telefoto ve geniş açılı kamera ile tamamen stabilize 3 eksenli bir gimbale sahip. Geniş açılı lens f2.8 diyafram açıklığına sahip ve telefoto lens 7x yakınlaştırmayı destekleyecek.

Ayrıca bkz: DJI Action 2 İnceleme