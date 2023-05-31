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Dünya yörüngesindeki mürettebat ile yeni uzay rekoru kırıldı

ISS yirmi yıl önce dönüşümlü olarak mürettebatı barındırmaya başladığından beri insanlar uzayda sürekli bir varlığa sahip oldular. Artık Çin'in de Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonu var ve bu da daha fazla insanın Dünya dışında yaşamasının yolunu açıyor.

Ayşen Sıla

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Salı günü kısa bir süre için Dünya yörüngesinde her zamankinden daha fazla insan vardı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) sadece birkaç saat öncesine kadar 11 kişi ve üç Çinli taykonot, halihazırda orada bulunan diğer üç mürettebata katılmak üzere Salı günü Çin uzay istasyonuna varırken, Dünya yörüngesindeki insan sayısı 17’ye ulaştı.

Space.com’un bildirdiğine göre, Eylül 2021’de 10 kişinin ISS’de olduğu ve dört mürettebatın özel görevin bir parçası olarak birkaç gün seyahat ettiği özel olarak finanse edilen Inspiration4 görevi sırasında kırılan 14 kişilik rekoru kırdı.

ISS yirmi yıl önce dönüşümlü olarak mürettebatı barındırmaya başladığından beri insanlar uzayda sürekli bir varlığa sahip oldular. Artık Çin’in de Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonu var ve bu da daha fazla insanın Dünya dışında yaşamasının yolunu açıyor.

astronot

Önümüzdeki yıllarda inşa edilmesi beklenen özel olarak finanse edilen uzay istasyonları ile yörünge mürettebatı sayısı artmaya hazırlanıyor. NASA, astronotların bugün Dünya yörüngesinde yaptıklarına benzer şekilde uzun süre yaşayabilecekleri ve çalışabilecekleri bir üs inşa etme hedefini yerine getirirse, uzaydaki astronotların sayısı daha da artacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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