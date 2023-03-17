Dünyada Bir İlk Olan Oppo Enco Free 3 Kulaklıklar 21 Mart’ta Geliyor!

Aylarca süren söylentilerin ardından Oppo, en yeni Find X6 serisi amiral gemisi telefonlarını 21 Mart’ta Çin’de piyasaya süreceğini resmen duyurdu. Oppo Pad 2 de telefonların yanında çıkışını yapacak.

Bugün marka, başka bir ürünün yeni amiral gemisi telefonlarıyla aynı sahneyi paylaşacağını doğruladı. Oppo Enco Free 3 olarak adlandırılan bu model, şirketin en son kulaklık çifti olacak ve Oppo’nun “Bambu Fiber Diyafram” dediği teknolojiye sahip olacak. Bu teknolojiye sahip ilk kulaklık olacağını da belirtelim.

Bugün Oppo, yeni Enco Free 3 kulaklıklarının piyasaya sürüldüğünü onaylayan bir poster de yayınladı. Markaya göre, işitme cihazları 49dB’ye (desibele) kadar ulaşabilen aktif gürültü önleme özelliğine sahip olacak. Ayrıca Hi-Res Wireless’ı destekleyecek ve LDAC Bluetooth kod çözme protokolüne sahip olacaklar.

Çinli şirket, en yeni Enco Free 3 kulaklıklarının benzersiz bir bambu fiber diyaframlı ses ünitesi ile donatıldığını söylüyor. Bu bileşen, görünüşe göre bambu liflerinden yapılmış ve genellikle kulaklıklar ve stereolar gibi üst düzey ses ekipmanlarında kullanılıyor.

Bambu fiber diyafram, inceliği, sertliği ve hassasiyeti ile karakterize ediliyor ve daha fazla ses detayı üretmesine ve net, doğal ve gerçekçi bir ses kalitesi sunmasına olanak tanıyor.

Panasonic HC4 ses sistemi, yüksek frekanslı reprodüksiyon ve düşük frekanslı dinamik performans sağlamak için bu tür diyafram ünitesini kullanan bir cihaz örneği olarak karşımıza çıkıyor.