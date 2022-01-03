Dünyanın İlk 3 Trilyonluk Şirketi Apple Oldu!

Bugün akşam saatlerindeki verilere göre Apple’ın tüm şirket hisselerinin toplam değeri 3 trilyonu geçerek dünyada bir ilki başardı. Apple, 3 trilyonluk değeri ile rakiplerini geride bıraktı.

Apple günümüzün en büyük teknoloji devlerinden birisidir. Özellikle her ürünü ile kullanıcıların beğenisi kazanmayı başarmıştır. Apple’ın tüketici memnuniyeti hisse senetlerine de yansıdı. Apple, geçen seneye göre hisse fiyat %40’lık bir artış gösterdi.

Özellikle elde ettiği başarılar ile birçok ülkede en çok satan teknoloji markası olan Apple, her geçen gün rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Apple’ın hisse fiyatı yaklaşık 182.86 dolara ulaşarak muazzam bir artış gösterdi. Ayrıca Apple sadece 16 ay önce 2 trilyonluk bir şirketken, çok kısa bir sürede 3 trilyona ulaştı.

Özellikle dünyayı kasıp kavuran pandemi süresi boyunca birçok şirket ciddi kar marjı elde etti. Bu şirketlerin başında ise Apple geliyor. Apple akıllı telefondan bilgisayara kadar birçok teknolojik ürünle piyasaya çıkıyor. Ayrıca Apple’ın mevcut çeyrekte 118 milyar doları aşması ve bir yıl önce kırdığı 111,4 milyar dolarlık tüm zamanların üç aylık rekorunu aşması bekleniyor. Apple, 3 trilyonluk değeri ile dünyanın her alanında kendisini tanıtmaya devam ediyor.

Apple’ın tanınan yüzü aynı zamanda CEO’su olan Tim Cook, Apple’ın herhangi bir başarı ölçüsü olmadığı söyledi. Ayrıca Apple trilyonluk şirket konusunda yalnız değil. Amazon, Google’ın ana şirketi Alphabet, Microsoft ve Tesla’nın da 1 trilyonu aşan değerleri var. Özellikle Facebook’un Meta ile çalışmasından sonra Facebook 1 trilyon değeri aşmıştı ancak şu anda bu değer 1 trilyonun altında bulunuyor.

2022 yılına muazzam bir giriş yapmak isteyen Apple, piyasaya birbirinden özellikli birçok ürün ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Apple’ın 2022 sonuna kadar muhteşem bir başarı yakalayacağını düşünüyoruz.

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