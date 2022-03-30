Dyson Zone Gürültü Önleyici Kulaklıklar İle Tanışın!

Dyson, yenilikçi Dyson Zone kulaklık ile kulaklık pazarına resmen giriş yaptı. Dyson Zone, 2020’nin başlarında başlayan koronavirüs pandemisinden önce tasarlandığı için son derece övgü topluyor. Yeni Dyson Zone gürültü önleyici kulaklık, çalışırken yüzünüze filtrelenmiş hava üfleme yeteneğine sahip.

Dyson Zone hava temizlemeli ve gürültü önleyici kulaklıklar; kullanıcının yüzünün alt kısmında; filtreli havayı burnuna, ağzına ve çenesine üfleyen bir vizör ile birlikte geliyor. Mekanizma, kullanıcının yüzünün alt yarısına ayrılmış portatif bir fan gibi çalışıyor.

Hava filtreleme sisteminin daha küçük bir versiyonu da kirliliğe karşı ek koruma için özelliğe sahip. Pandemi patlak verdikten iki yıl sonra cihazın neden şimdi tanıtıldığı belli değil.

Dyson Zone hava filtreli kulaklık seti, pandemiye doğrudan bir yanıt olarak görülmese de özellikleri; virüse karşı gelişmiş koruma için farmasötik olmayan protokollerden birine tam olarak uyuyor.

Birkaç kullanıcı Dyson Zone kulaklıklarını test etme ayrıcalığına sahip oldu, ancak ticari üretim hala yok. Şirket, cihazı rahatça oturacak ve birkaç yastık kullanarak ağırlığı eşit şekilde dağıtacak şekilde tasarladığını söylüyor. Süngerimsi ve yumuşak kulaklıkların kullanımı rahattır ve mükemmel gürültü engelleme özellikleri vaat ediyor.

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