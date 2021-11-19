Metaverse’ye giren son markalar Nike ve Dyson oldu

Bu haftanın başlarında Nike, Roblox adlı popüler bir video oyununda; genel merkezinden sonra modellenen sanal dünyasını tanıttı. Bu, metaverse’e katılan ilk büyük markalardan birini işaret ediyor.

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Yeni dijital alan “NIKELAND” olarak adlandırılıyor ve oyuncuların avatarlarının özel Nike ürünleriyle donatılmasını sağlayacak. NIKELAND şu anda herkesin Roblox’ta ziyaret etmesi için ücretsiz. Hatta platformda “Tag“, “The Floor Is Lava” ve “Fire Ball” gibi belirli oyunlar sunuyor.

Benzer şekilde, ünlü bir lüks ev aletleri üreticisi Dyson da kendi sanal dünyasıyla metaverse girdi. Şirket, mühendisleri tarafından da kullanılan görselleştirme ve simülasyon teknolojisine sahip Dyson Demo VR‘yi kurdu.

Bu teknoloji, İngiltere merkezli şirket için test; prototip ve yeni ürünler ve yazılımlar geliştirmeye yardımcı oluyor. Sanal platformda müşteriler artık markanın saç kurutma makinelerini, düzleştiricilerini ve şekillendiricilerini evlerinden test edebiliyor.

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