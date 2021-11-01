Metaverse ne demek? Ve neden umursayalım?

Facebook kısa süre önce, şirketi “metaverse” oluşturma hedefleriyle uyumlu hale getirmek için adını “Meta” olarak değiştirdi.

Metaverse henüz bir gerçeklik değil, ancak internetin bir sonraki evrimi olabilir.

Buradaki fikir, “genişletilmiş gerçekliğin” – artırılmış, sanal ve karma gerçekliğin birleşimi – sosyal ve ticari katılım için önemli bir ortam olacağıdır.

Teknolojiyle ilgileniyorsanız, muhtemelen bu dönemin moda kelimesini duymuşsunuzdur – “metaverse”. Bu terimin etrafındaki hype, Facebook’un şirketlerini metaverse inşa etme tutkusuyla uyumlu hale getirmek için şirketler portföyünü ‘Meta’ olarak yeniden adlandırdığını duyurduğu Perşembe günü doruk noktasına ulaşmış olabilir.

Metaverse nedir?

Metaverse yok – en azından henüz yok. Bugün itibariyle, meşru bir şekilde Metaverse (meta veri deposu) olarak tanımlanabilecek hiçbir şey yok.

Bilindiği gibi, küresel olarak dağıtılmış birbirine bağlı bilgisayar ağının iletişim, ticaret ve bilgi üzerindeki etkilerini tanımlayan Apple CEO’su Steve Jobs’du. Jobs bitirdiğinde McCaw’ın tepkisi şu oldu: “Haydi satın alalım!”

İnternete yatırım yapamayacağınız gibi, meta veri deposunu da benzersiz bir ürün, teknoloji veya hizmet olarak tanımlayamazsınız. Daha iyi bir soru şu olabilir: Metaverse ne olabilir?

Bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olarak Metaverse

Teknoloji uzmanları, internetin sonunda bir sonraki büyük bilgi işlem platformunu temsil edecek olan meta veriye dönüşeceğini söyleyecektir. Konsept hayata geçirilebilirse, toplum ve sektör için cep telefonu kadar dönüştürücü olması bekleniyor.

Günümüzde internet, çoğu zaman milyonlarca kişinin bilgi ve hizmetlere erişmesi, birbirimizle iletişim kurması ve sosyalleşmesi, mal satması ve eğlenmesi için ana giriş noktasıdır. Meta veri deposunun bu değer önermesini tekrarlayacağı tahmin ediliyor – temel fark şu ki çevrimdışı ve çevrimiçi olma arasındaki ayrımın tanımlanması çok daha zor olacaktır.

Bu kendini çeşitli şekillerde gösterebilir, ancak birçok uzman, artırılmış, sanal ve karma gerçekliğin birleşimi olan “genişletilmiş gerçekliğin” (XR) önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Meta veri deposu kavramının merkezinde, gerçek zamanlı olarak erişilebilir ve etkileşimli olan sanal, 3B ortamların sosyal ve ticari katılım için dönüştürücü ortam olacağı fikri yer alıyor. Pratik hale geleceklerse, bu ortamlar genişletilmiş gerçekliğin yaygın olarak benimsenmesine bağlı olacaktır.

Şimdiye kadar, XR teknolojileri çoğunlukla video oyunları ve niş kurumsal uygulamaların bir alt kümesiyle sınırlıydı. Bununla birlikte, oyunlar giderek sosyal deneyimler için platformlar haline geldikçe, özelliklerinin – keşfedilebilir ve sürekli sanal dünyalar, açık ve yaratıcı ifade ortamları ve popüler kültür kanalları – diğer bağlamlara uygulanabilme ve uygulanabilme olasılığı artar.

Meta veri tabanında dijital varlıkları gerçek dünyadaki ekonomik faaliyetlere bağlama

Meta verinin ayrıca gerçek dünya ekonomisiyle güçlü bir bağlantısı olması ve sonunda bunun bir uzantısı olması bekleniyor. Başka bir deyişle, metaverse, şirketler ve bireyler için bugün olduğu gibi ekonomik faaliyete katılma yeteneğine sahip olmalıdır. Basitçe söylemek gerekirse, bu, ürünler, mallar ve hizmetler üretebilmek, ticaret yapabilmek ve bunlara yatırım yapabilmek anlamına gelir.

Bu, bir dereceye kadar, değer yaratmanın temeli olarak takas edilemeyen tokenlere (NFT’ler) dayanabilir. Bir NFT, bir blok zincirinde depolanan benzersiz, değiştirilemez bir dijital varlık için sahiplik iddiasıdır. NFT’ler bu tür malların ticareti için yaygın olarak benimsenen bir araç haline gelirse, insanların dijital ekonominin unsurlarını çevrimdışı yaşamlarıyla birleştirmek için gittikleri yerler olarak XR ekosistemlerinin kullanımını hızlandırmaya yardımcı olabilirler.

Bu süreci düşünmenin bir yolu, tüketicilerin ürünlerini ve hizmetlerini herhangi bir yerden deneyimleyebilmeleri (ve ödemelerini yapabilmeleri) için App Store’un işletmeleri operasyonlarını dijitalleştirmeye nasıl teşvik ettiğidir. Bu, perakende ve dijitalin ayrı olması gerekmediği fikrini meşrulaştırdı ve başlangıçta mantıklı gelmeyebilecek bir dizi kullanım örneğinin önünü açtı.

Örneğin, egzersiz ekipmanı ve video akışlı fitness dersleri üreten bir şirket olan Peloton’un App Store olmadan var olmayacağı makul. Dijital tüketici deneyimleri için yaygın olarak benimsenen bir ortam olmadan, kelimenin tam anlamıyla fiziksel aktiviteye dayalı bir hizmet, çevrimiçi olmak için zayıf bir iş gerekçesine sahip olacaktır.

Başarılı bir metaverse vizyonu, bunun gibi dönüşümlerin hızlandırılmış bir hızda ve evrensel ölçekte gerçekleştiğini görür.

Meta veri deposunun özellikleri ve zorlukları

Tüm bunlar metaverse’nin temellerini açıklıyorsa, ne yazık ki tam olarak neye benzeyeceğini tahmin edemez. Gerçekten de, meta veri deposunun kavramsal aşamasındayız.

Bununla birlikte, yatırımcı Matthew Ball, meraklı zihinlerin nasıl şekillenebileceğini hayal etmelerine yardımcı olabilecek yedi temel özelliği tanımlar. Bunlar, kalıcılığı (erişim için açık bir “açık” veya “kapalı” değil), eşzamanlılığı (gerçek zamanlı olarak var olan) ve birlikte çalışabilirliği ve hem bireyler hem de işletmeler tarafından içerik ve deneyimlerle doldurulmasını içerir.

Meta verinin gizlilik için ne anlama geleceği, kapsayıcı olup olmayacağı ve oluşturulabilecek zararlı içerik ve ortamların nasıl azaltılacağı hakkında elbette sorular var. Metaverse geliştirmenin ilk aşamalarında olduğundan, artık bu nitelikleri tasarım yoluyla oluşturma fırsatı vardır.

Metaverse fikri umut verici gelebilir, bu yüzden dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin çoğu onun gelişimine yatırım yapıyor. Eğer meyvesini verebilirse, tüketici ve işletme davranışını değiştireceği düşünülebilir.