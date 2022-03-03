EA Sports Rus takımlarını FIFA’dan Çıkarıyor!

EA Sports, Rus milli takımını ve kulüplerini kadrodan çıkardığını söyledi. FIFA Mobil’de aynı karaı duyurdu. FIFA’nın Rusya’yı 2022 Dünya Kupası elemelerinden atmasını ve UEFA‘nın kulüp takımlarını uluslararası yarışmalardan engellemesi bekleniyor.

EA Sports, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi barış ve Ukrayna işgaline son verilmesi çağrısında bulunuyor. Yönetici “oyunlarımızın diğer alanlarındaki ilgili değişiklikleri aktif olarak değerlendirdiğini” ve oyuncuları yaptıkları işlemler hakkında bilgilendireceğini söyledi.”

Ayrıca EA, önümüzdeki haftalarda Rus ve Belarus milli takımlarını ve kulüp takımlarını NHL 22’den çıkaracak. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu, her iki ülkenin takımlarını bir sonraki duyuruya kadar müsabakalarından men ettiğini duyurdu.

Çarşamba günü erken saatlerde, Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov Sony, Microsoft ve diğer oyun şirketlerini Rus ve Belarus oyuncu hesaplarını askıya almaya çağırdı. Esports kuruluşlarına Rus ve Belarus takımlarını ve oyuncularını uluslararası etkinliklerden de yasaklama çağrısında bulundu. Fedorov açık mektupta, “Bu tür eylemlerin Rusya vatandaşlarını pro aktif olarak utanç verici askeri saldırganlığı durdurmaya motive edeceğinden eminiz” dedi.

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