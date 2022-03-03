Rusya Akıllı Telefon Pazarı Batıyor!

2021’de Rusya’daki akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre hafif bir düşüş yaşadı. Ancak başlangıçtaki düşüşün birçok nedeni olsa da; Ukrayna’nın devam eden işgali nedeniyle 2022’de de bu düşüş devam edecek.

Haber, Rusya cep telefonu pazarının 2021’de yıllık bazda yüzde 7 düştüğünü belirten Counterpoint Research’ten geldi. Bununla birlikte, 2021’in 4. çeyreğinde çeyrek bazında yüzde 10 artış gördü.

Bu süre zarfında Samsung, pazar liderliğini sürdürdü. Bunu yüzde 23 ile Xiaomi ve yüzde 13 pazar payı ile Apple izledi. 2021’deki bu düşüş, öncelikle orta ve üst düzey cihazlar kullanan tüketiciler nedeniyle oldu.

Bununla birlikte, bölge 2022’de daha büyük bir düşüş görecek. Analistimiz “Mevcut savaş tüm manzarayı değiştirdi ve telefon piyasasını belirsizliğe itti. Rubledeki düşüş, sınırlı stok ve askıya alınan teslimatlar nedeniyle kısa vadede keskin bir fiyat artışına yol açacak. Ayrıca yaptırımlar hız kazandıkça, şirketlerin kesin bir cihaz stratejisi oluşturması zor olacak.” dedi.