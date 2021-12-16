Galaxy Tab A7 Rusya’da Piyasaya Çıktı

Teknoloji devlerinden Samgung, yeni tasarladığı Galaxy Tab A7 modelinin çocuk versiyonunu Rusya’da piyasaya sürdü. Özellikle gelişim çağlarında çocuklar için bir dizi eğitim seti ile beraber raflarda yerini alan Tab A7, Rusya pazarında tüm sürümleri yüklü bir şekilde vitrine geçti.

Günümüzde çalışan ailelerin çocuklarının ne kadar süre ile tablet ve telefonda zaman geçirdiği çok önemli durumda. Ayrıca tablet ve telefon kullanan küçük çocukları gözetim altında bu cihazlara sahip olmaları uzmanlar tarafından öneriliyor. Galaxy Tab A7, çocuklar için bir arayüz ve dijital asistan ile geliyor.

Bu dijital asistanın adı Marusia. Çocuklar, Marusia’dan onlara bir hikaye anlatmasını, biraz müzik çalmasını veya bir oyun oynamasını isteyebilir. Ayrıca Galaxy Tab A7’nin içerisinde Lego TV mevcut.

Dış tasarımı ile gayet dayanaklı görünen Galaxy Tab A7’nin arkasında büyük bir tutamaç bulunan yumuşak, kalın bir koruyucu kılıfa sahip. Ayrıca donanım olarak da göz dolduran Tab A7, 8.7 inçlik bir ekrana ve 3 GB RAM‘e sahip. Bununla birlikte Galaxy Tab A7, 32 GB depolama alanı ve bir adet microSD yuvası var. 5100 mAh bir batarya boyutunu Helio P22T bir işlemci destekliyor.

Piyasaya 200 dolar civarında giriş yapacak olan Galaxy Tab A7, çocuklu aileler için muhteşem fırsatlar sunuyor. Özellikle çocuk gelişimine dikkat eden aileler Tab A7’yi tercih edeceğe benziyor.

Ayrıca bkz: Galaxy Tab A7 Lite ve Galaxy Tab S7 FE Satışa Sunuldu!