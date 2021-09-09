Yandex, Rusya’da Sürücüsüz Araçlarını Test Ediyor

Yandex, Moskova, Rusya’da sürücüsüz taksileri için saha testleri başlatmayı planlıyor. Bu, başkentte yaşayan insanların aracı deneyimlemesine izin verecek. Rus teknoloji merkezli firma, bu haftanın başlarında duyurusunu yaptı ve 2021’in sonlarında bir test aşaması için planlarını açıkladı.

Yandex, bölgedeki çevrimiçi aramadan yemek teslimatına kadar uzanan hizmetlerin büyük çoğunluğunu yürütüyor ve son üç yıldır şirket aynı zamanda Rusya, İsrail ve hatta Birleşik Devletler’de kendi kendine sürüş teknolojisini test etmek istiyor.

Teknoloji devine göre Robotaxiler, belirli müşteriler için Moskova’nın bir bölgesinde Yandex.Go uygulamasından kullanılabilecek. Şirket, “Yasenevo’daki lansman, sürücüsüz taksileri başlatmak için büyük bir Yandex projesinin ilk aşamasıdır. Zamanla, daha fazla araba olacak ve gidebileceğiniz yerlerin sayısı artacak.” diye ekledi.

Her ne kadar Tataristan bölgesindeki Innopolis şehri gibi özel ekonomik bölgelere dayalı istisnalar olsa da Rus mevzuatı şu anda bu tür otonom araçların direksiyonda bir kişi olmadan seyahat etmesine izin vermiyor. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.

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