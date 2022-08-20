Ecovolt Elektrikli Bisiklet Tanıtıldı!

Günümüzde teknolojinin yeri çok ayrı yapılan açıklamalara göre gelecek çağın ismi teknoloji açığı olacağı ifade ediliyor. Gelişen teknoloji her yerde kendini göstermekte. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çoğu kullanıcı elektrikli scooter kullanmaya başladı, yenilikçi şirketler scooter devrine yeni adım atmış durumda.

Zero ve Kaboo markalarının Türkiye distribitörü olan Ecovolt elekrikli bisikletini tanıttı. Ecovolt şirketi hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için oldukça kullanışlı Tüm yol koşullarında kullanabilecekleri Eco E-Bike scooteri tanıttı.

Yeni çıkan Ecovolt elektrikli bisikletin özelliklerine gelecek olursak oldukça güzel özellikleri bulunuyor. Havalı süspansiyon ve 24 inç lastiklerle oldukça rahat bir sürüş keyfi vermekte. Şarj kısmına gelecek olursak 48V 15Ah Li-ion bataryaya sahip olan Ecovolt elektrikli bisiklet, güçlü LED far özelliği ile gece sürüşlerinde güvenliğinizi arttırmakta.

250W maksimum güç ile donatılan scooter 48 kilogram ağırlığı bulunuyor. Maksimum 90 Kg taşıma kapasitesi bulunan elektrikli scooter tam şarjla 5-6 saat sürüş sunuyor. Elektrikli bisiklet en fazla 25 km/h hıza ulaşıyor. Eco E-Bike elektrikli bisikletin menzili ise 70 km. Ve scooterin önünde bulunan şarj göstergesi ve birden fazla özelliği ölçmenize yardımcı olan gösterge ekranı yer almakta.

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