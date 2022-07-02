Ducati Elektrikli Yarış Motosikleti Pistlerde!

Ducati’nin yeni elektrikli yarış motosikleti yakın zamanlarda piste çıkmayı bekliyor. Otomobil firmaları gibi motosiklet firmaları da yeni dünya düzenine ayak uydurmayı amaçlıyor.

2023 yılında MotoE e-motosiklet yarışı sezonunun önemli bir parçası olacağı kesin. Motosiklet V21L prototipi karbon fiberle kaplanmış ve 18 kWh pil ile 150 HP elektrik motoruna sahip olacak. Geçen yıl yapılan bir duyuruda detaylandırıldığı üzere Ducati, 2023-2026 yılları arasında FIM MotoE Dünya Kupası yarışlarında kullanılan 18 motosikletin tamamının tek tedarikçisi olması planlanıyor.

Motosikletin toplam ağırlığı 225 kg olacak ve diğer yarış motosikletlerine nazaran çok daha ağır bir seçenek olan V12L, pil paketiyle beraber sıvı soğutma ile serin tutulan elektrik motoruyla şu an 110 kW (148 beygir) güç ve 140 Nm gücü ile yarışacak.

V21L, sadece 45 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebilir kapasiteye sahip olacak Toskana’daki Mugello MotoGP Pisti’nde 171 MPH’ye kadar hızlara ulaştığı söylendi.

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