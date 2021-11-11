BMW’nin yeni bisikleti tasarımıyla göz kamaştırıyor

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, CE 04 adı verilen 75mph’lik en yüksek hıza sahip yenilikçi elektrikli motosikletinin üretimine başladığını söylüyor. Yeni motosiklet, bu elektrikli araç segmentinde lider olarak öne çıkacak birçok özelliği barındırıyor.

Tasarımı 2020’de ortaya çıktığında, birçok endüstri meraklısı; aşırı iddialı tasarımını gerçekçi olmadığı için eleştirmişti; bu nedenle sadece bir konsept araç olarak sonuçlanabilirdi. Fakat şimdi gerçekleşiyor.

Açıkçası, piyasaya sürüldüğü zaman, BMW CE 04 için üretim yörüngesindeki büyük zorlukların üstesinden gelmişti. Şimdi, şirketin Almanya, Berlin’deki fabrikasında CE 04’ün gerçek birimlerinin üretimine başladı.

CE 04, son teknoloji bir scooter ve hafif bir e-bisikletin bir karışımı gibi görünüyor ve en yüksek hızı 75mph (120km/s). 42 beygir gücündeki elektrik motoru, araca güç sağlıyor. CE 04, diğer birkaç önde gelen e-bisiklet üreticisiyle aynı güç sınıfında yer alıyor.

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