BMW i Vision Circular Konsept Otomobil, Göz Kamaştırıyor!

BMW, yeni bir konsept otomobille bize geleceğe bir bakış sundu. Şirket bu kez tamamen geri dönüştürülebilir yeni i Vision Circular konsept aracını sergiledi.

Münih Otomobil Fuarı sırasında Alman otomobil devi, yeniden kullanılabilir malzemelerden yapılmış ve aynı zamanda yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir elektrikli şehir otomobili olması amaçlanan i Vision Circular konseptini gözler önüne serdi.

Şirkete göre, arabada kullanılan pil, %100 geri dönüştürülebilir ve neredeyse tamamen geri dönüşümden elde edilen malzemeler kullanılarak üretilen” tamamen katı hal bir pilden oluşuyor. Marka, tamamen geri dönüştürülebilir olduğundan emin olmak için boya, deri, krom veya tekrar kullanılamayacak herhangi bir malzeme kullanmadı.

Ayrıca, BMW i Vision Circular “bağlantılardan veya kompozit malzemelerden kaçınıyor ve kablolar, çıtçıtlar ve çabuk açılan bağlantı elemanları gibi akıllı bağlantı türlerini kullanıyor.” Başka bir deyişle bu, aracın teorik olarak “tek bir aletle” sökülebilen, kolayca sökülüp değiştirilebilen çeşitli parçaları barındırdığı anlamına geliyor.

Şu an itibariyle, özellikle yol güvenliği standartları açısından böyle bir aracın uygulanabilirliği sorgulanabilir, ancak bu araba görünüşe göre 2040’taki otomobillerin bir versiyonu gibi görünüyor.

Ayrıca bkz: BMW, Klasik Motor Sisteminden Vazgeçmiyor!