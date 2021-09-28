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2021 Yılında Alınabilecek En İyi Otomobiller

Bu yılın en iyi arabasını mı merak ediyorsunuz? O halde bu yazımız tam size göre! Karşınızda 2021 yılının en iyi arabaları listemiz...

Ayşen Sıla

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İklim krizinin derinleşmesiyle birlikte, pek çok kişi dizel veya benzinle çalışan arabaları satın almamayı ve bunun yerine elektrikli araba kullanmayı tercih ediyor; bu, birçok gelişmiş ülkede artan elektrikli araç satışlarında açıkça görülüyor. Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri de bunu çok net bir şekilde ortaya koydular: Elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda sektöre hakim olacağına inanıyorlar. Peki bu yılın en iyi araba modelleri neler ? Gelin yakından bir göz atalım.

1- Porsche Taycan

Menzil: 320 kilometre (199 mil).
Beygir gücü: 402.
Azami hız: 250 kph (155 mph).

2- Tesla Model 3

Menzil: 423-568 kilometre (263-353 mil).
Beygir gücü: Yok.
Azami hız: 233 kph (145 mph).

3- Hyundai Ioniq 5

Menzil: 383 kilometre (238 mil).
Beygir gücü: 168.
Azami hız: 185 kph (115 mph).

4- Volkswagen ID 4

Menzil: 402 kilometre (250 mil).
Beygir gücü: 201.
En yüksek hız: 160 kph (99 mph).

5- Audi e-Tron

Menzil: 357 kilometre (222 mil).
Beygir gücü: 355.
En yüksek hız: 190 kph (118 mph).

6- Chevrolet Bolt EV

Menzil: 417 kilometre (259 mil).
Beygir gücü: 200.
En yüksek hız: 145 kph (90 mph).

7- Tesla Model Y

Menzil: 487-524 kilometre (303-326 mil).
Beygir gücü: Yok.
En yüksek hız: 217 kph (135 mph).

8- Hyundai Kona EV

Menzil: 415 kilometre (258 mil).
Beygir gücü: 201.
En yüksek hız: 167 kph (104 mph).

9- Ford Mustang Mach-E

Menzil: 340-483 kilometre (211-300 mil).
Beygir gücü: 266.
En yüksek hız: saatte 180 kilometre. (saatte 112 mil).

10- Chevrolet Cıvata EV

Menzil: 417 kilometre (259 mil).
Beygir gücü: 200.
En yüksek hız: 145 kph (90 mph).

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KaynakDailysabah

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