2021 Yılında Alınabilecek En İyi Otomobiller

İklim krizinin derinleşmesiyle birlikte, pek çok kişi dizel veya benzinle çalışan arabaları satın almamayı ve bunun yerine elektrikli araba kullanmayı tercih ediyor; bu, birçok gelişmiş ülkede artan elektrikli araç satışlarında açıkça görülüyor. Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri de bunu çok net bir şekilde ortaya koydular: Elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda sektöre hakim olacağına inanıyorlar. Peki bu yılın en iyi araba modelleri neler ? Gelin yakından bir göz atalım.
1- Porsche Taycan
Menzil: 320 kilometre (199 mil).
Beygir gücü: 402.
Azami hız: 250 kph (155 mph).
2- Tesla Model 3
Menzil: 423-568 kilometre (263-353 mil).
Beygir gücü: Yok.
Azami hız: 233 kph (145 mph).
3- Hyundai Ioniq 5
Menzil: 383 kilometre (238 mil).
Beygir gücü: 168.
Azami hız: 185 kph (115 mph).
4- Volkswagen ID 4
Menzil: 402 kilometre (250 mil).
Beygir gücü: 201.
En yüksek hız: 160 kph (99 mph).
5- Audi e-Tron
Menzil: 357 kilometre (222 mil).
Beygir gücü: 355.
En yüksek hız: 190 kph (118 mph).
6- Chevrolet Bolt EV
Menzil: 417 kilometre (259 mil).
Beygir gücü: 200.
En yüksek hız: 145 kph (90 mph).
7- Tesla Model Y
Menzil: 487-524 kilometre (303-326 mil).
Beygir gücü: Yok.
En yüksek hız: 217 kph (135 mph).
8- Hyundai Kona EV
Menzil: 415 kilometre (258 mil).
Beygir gücü: 201.
En yüksek hız: 167 kph (104 mph).
9- Ford Mustang Mach-E
Menzil: 340-483 kilometre (211-300 mil).
Beygir gücü: 266.
En yüksek hız: saatte 180 kilometre. (saatte 112 mil).
10- Chevrolet Cıvata EV
Menzil: 417 kilometre (259 mil).
Beygir gücü: 200.
En yüksek hız: 145 kph (90 mph).