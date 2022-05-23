Electronic Arts Şirketi El Değiştiriyor!

Günümüzün en büyük oyun şirketlerinin başında gelen Electronic Arts, şirket hisselerini satmak için büyük firmalarla görüşüyor.

FIFA serisiyle beraber dünya çapında ününe ün katan Electronic Arts, son dönemlerde FIFA ile anlaşmazlık yaşadı. Bu sorun karşısında yollarını ayıran iki firma gelecek planları yapmaya başladı. Electronic Arts tarafından gündeme bomba gibi bir iddia atıldı. Yapılan haberlere göre Electronic Arts, tüm hisselerini satma kararı aldı. İlk etapta Disney, Apple ve Amazon gibi büyük firmalarla görüşen Electronic Arts, el değiştirme üzerine yoğunlaşacak.

Dünya üzerinde espor sektörü ile beraber oyun piyasası ciddi anlamda genişledi. Özellikle birçok büyük firma oyun dünyasına yatırım yapmaya başladı. Geçtiğimiz dönemlerde Sony tarafından büyük adımlar atıldı. Ayrıca Netflix ve TikTok gibi sosyal medya uygulamaları da oyun dünyasına adım attı. Hal böyle olunca oyun pazarı cidden büyük firmalara cazip geliyor.

Electronic Arts şirketi Amazon, Disney ve Apple gibi dünya devleriyle görüşme halinde bulunuyor. CEO Andrew Wilson daha güçlü bir şirketin çatısı altında şirketini yönetmeye devam etmek istiyor. Yani EA Games satılsa bile şirketin yöneticisi Andrew Wilson olacak.

Şu an için tüm bunlar iddiadan ibaret olsa da ilerleyen günlerde netlik kazanacağa benziyor.

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