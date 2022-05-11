Uzun yıllar beraber ortaklık yapan Electronic Arts ile FIFA yollarını tamamen ayırdı.

Çok uzun zaman boyunca oyunseverlerin futbol aşkına kulak veren PES, aldığı karar ile beraber isim değişikliğine giderek formatını değiştirmişti. PES, tamamen ücretsiz ve online bir oyun haline geldi ve FIFA ile rekabete son verdi. Durum böyle olunca FIFA cephesinde de beklenmedik değişiklikler oldu. PES’in piyasadan çekilmesiyle beraber Electronic Arts, FIFA’dan isim hakkını alma cesaretin bulundu.

FIFA, tüm bağlarının kopmasından sonra kendisi için yeni geliştirici arayışına geçti. Önümüzdeki yıllarda çıkacak olan FIFA 24 oyunu başka bir oyun geliştiricisi tarafından yapılacak. Electronic Arts en son olarak FIFA 23 geliştirecek daha sonra ise yoluna EA Sports FC ismiyle devam edecek.

Şu an için büyük bir çalışmaya başlayan FIFA tarafı, 2024 yılına kadar oyunu geliştirmeyi planlıyor. Bir tarafta yıllardır oyun geliştiricisi olan Electronic Arts varken diğer tarafta ise sıfırdan bir başka geliştiriciyle gelecek olan FIFA yer alıyor. Bu durum oyun dünyasında merakla bekleniyor.

Futbol oyununda son yıllarda oyunseverler aradıklarını bulamadıklarını sıkça dile getiriyorlar. Özellikle eFootball oyuncular tarafından sınıfta kaldı. Hal böyle olunca hem FIFA tarafından gelecek olan yeni oyun hem de Electronic Arts’ın yeni oyunu piyasanın kaderini belirleyecek.

FIFA 22 Ücretsiz Oluyor!