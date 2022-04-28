FIFA 22 Ücretsiz Oluyor!

Günümüzün en popüler futbol oyunlarının başında gelen FIFA 22, Xbox-PC Game Pass Ultimate abonelerine özel ücretsiz olacak.

Oyun dünyasının dev şirketi Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation Plus abonelerine FIFA 22’yi 3 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde vereceğini açıklamıştı. Bu haberin ardından çok süre geçmeden Microsoft, Sony’nin yapmış olduğu kampanyaya dahil olmak için kendi sistemi olan Xbox Games Pass için ücretsiz olacağını açıkladı.

İnternet üzerinde yapılan haberlere göre, Xbox Game Pass Ultimate abonelerinin kullanımına açılacak. Hatta bazı bölgelerde halihazırda EA Play’e dahil olduğunu belirtmek için Xbox mağaza listelerinin güncellendiği iddia edildi.

Haberlerin devamında FIFA 22’nin hem PC tarafında hem de PlayStation tarafında ücretsiz olacağı söylentileri çoğaldı. Mayıs ayı ile birlikte iki dev platformda da oyunseverlerin çok sevdiği FIFA 22 ücretsiz olacağa benziyor. Aynı zamanda bu iki platformun yarışı diğer oyunlara da yansıyacağa benziyor.

Şu an için FIFA 22 birçok oyunseverin gözlerini diktiği bir oyun olarak göze çarpıyor. Özellikle PES tarafının çöküşünden sonra tek lider FIFA olmuştu. Bu durumda hem Sony hem de Microsoft’un elini kuvvetlendirmişe benziyor. Mayıs ayı oyunseverler için oldukça güzel geçeceğe benziyor.

Godzilla ve King Kong Call of Duty: Warzone’a Geliyor!