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Godzilla ve King Kong Call of Duty: Warzone’a Geliyor!

Ve büyük bir güncelleme olan hepimizin bildiği geçtiğimiz yıllarda filmi çıkan Godzilla ve King Kong yer alacak.

Mustafa

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Godzilla ve King Kong

Activision Blizzard, Call of Duty: Warzone 3. Sezon: Classified Arms’ın 27 Nisan’da çıkacağını ve her iki oyunda da büyük bir güncelleme yapacaklarını açıkladılar. Yeni Call of Duty Sezonundan Battle Pass ve Operatör teklifleri yenilenecek. Warzone’un Caldera haritasında da bazı değişimler yapılacaklarını oyun severlere duyurdular. Ve büyük bir güncelleme olan hepimizin bildiği geçtiğimiz yıllarda filmi çıkan Godzilla ve King Kong yer alacak.

Peki oyuncuların Godzilla ve King Kong’la ne için mücadele edecek; Godzilla ve King Kong, Classified Arms’ın bir parçası olarak Call of Duty: Warzone‘un Caldera adasına saldıracak ve oyuncular onları yok etmek için Monarch Operation’a katılacak ancak Warzone 3. Sezon’un ilk kısmı oyuncuları sadece adadaki gizemli olayları araştırmakla görevlendirecek.

Godzilla ve King Kong pacific

Bu iki canavarı gösteren fragman, Call of Duty: Warzone oyuncularının asıl aksiyon için 11 Mayıs’a kadar beklemeleri gerekecek. Oyuncular ise bir an önce bu modun gelmesini beklemekte çünkü iki devasa canavar ile nasıl bir mücadele izleyecekler merak konusu.

Yetkili şirket gelecek olan güncelleme hakkında daha fazla bilgi vermedi. Fakat oyuncuları daha fazla heyecan katacak şeylerin gelmesinin sinyalini verdi.

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