Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Elgato Yeni 4K X ve 4K Pro Yakalama Kartları İle Yüksek Performans Sunuyor Teknoloji Haberleri Elgato Yeni 4K X ve 4K Pro Yakalama Kartları İle Yüksek Performans Sunuyor Fatih Kuruçay 0 Görüntüleme

Elgato, HDMI 2.1’de her şeyi yapıyor. Şirket az önce en son ekran teknolojisi özelliklerini destekleyen bir çift yakalama kartını duyurdu. 4K X ve 4K Pro, gerçek HDR10 desteği, USB 3.2 bağlantısı, VRR sunar ve 144 fps’de 4K oyun kaydedebilir. Ayrıca bu kart aslında daha yeni USB-C iPad modelleriyle de çalışıyor. Elgato ve ana şirket Corsair’e göre bu, bir yakalama kartının iPad’ler için yerel destek sunduğu ilk sefer. 4K X, hem Windows hem de Mac bilgisayarlarla uyumludur ve 144 fps’de 4K oyun yakalar; bu ölçümleri destekleyen yerel bir ekrana ihtiyacınız vardır. Aksi takdirde 120 fps’de 4K çekim yaparsınız. HDMI 2.1’in büyüsü nedeniyle bu cihazda herhangi bir ekran yırtılması yaşamazsınız.

Elgato yeni cihazlarını piyasaya sürüyor

4K Pro daha da ileri gidiyor. Bu, bilgisayarınızın içinde bulunduğu için geleneksel anlamda bir yakalama kartıdır. 4K X tarafından sağlanan tüm özelliklere sahip olursunuz ancak geçiş özelliği 8K ve 60 fps’ye kadar çıkar. Elgato, bu kartın üst düzey tek veya çift bilgisayar kurulumunuzu canlı yayın yapan bir güç merkezine dönüştüreceğini iddia ediyor.

Bu amaçla 4K Pro, 4K’da 240 fps’ye kadar düşük gecikmeli geçiş desteği sunarken, 1080p ve 240 fps’de 4K içerik yakalıyor. Gördüğünüz gibi bu kart çok çeşitli özelliklere sahiptir, böylece canlı yayın ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için ayarlamalar yapabilirsiniz. Kart aynı zamanda şirketin Çoklu Uygulama aracıyla da entegre olarak, aynı anda birden fazla uygulamaya yakalama feed’leri göndermenize olanak tanıyor. Elgato, OBS, Discord ve Zoom’da eş zamanlı yayın yaparken ham oyun kaydetmenin bir örneğini veriyor. 4K Pro yalnızca PCIe 2.0 x4 bağlantısı aracılığıyla Windows makineleriyle uyumludur.