Ana SayfaTeknoloji HaberleriElon Musk'ın Yeni Yapay Zeka Projesi TruthGPT, Tanıtıma Hazırlanıyor!

Elon Musk’ın Yeni Yapay Zeka Projesi TruthGPT, Tanıtıma Hazırlanıyor!

Musk'ın evreni anlamaya odaklanması, yapay zekanın insanlık için bir tehdit oluşturmasını önlemede çok önemli bir faktör olabilir.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
11
elon-musk

Dünyanın En Parlak Ekranlı Telefonu Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı!

Xiaomi 13 Ultra, bugün düzenlenen bir lansman etkinliğinde duyuruldu. Akıllı telefon, adından da anlaşılacağı gibi birçok...

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, gerçeği arayan nihai yapay zeka olacağını iddia ettiği “TruthGPT” adlı yeni bir yapay zeka programı başlatma planlarını duyurdu. Musk’ın vizyonu, yapay zekanın kontrol edilemez hale gelmesini ve insanlık için bir tehdit oluşturmasını önleyeceğine inandığı, evrenin doğasını anlamaya odaklanan bir yapay zeka geliştirmekten geçiyor.

TruthGPT duyurusu, Musk ve bir grup yapay zeka uzmanının, topluma yönelik potansiyel riskleri öne sürerek OpenAI’nin daha güçlü sistemler geliştirmek için altı aylık bir duraklama çağrısı yapmasının ardından geldi. Bu hamle, Musk’ın AI’nın tehlikeleri ve AI gelişiminin dikkatli bir şekilde düzenlenmesi ve gözetimi ihtiyacı hakkındaki endişelerini vurguluyor.

Musk’ın yapay zekayı yalan söylemesi için eğitmekle suçladığı OpenAI eleştirisi, şirketin “kar amaçlı” ve “Microsoft ile yakın ittifak” haline geldiği bir zamanda geliyor. Kendi yapay zeka şirketi X.AI’yi kurma kararı, maksimum hakikat arayışına odaklanmadığını iddia ettiği Google, Microsoft ve OpenAI’nin mevcut yapay zeka tekliflerine meydan okumayı amaçlıyor.

elon-musk

Maksimum düzeyde gerçeği arayan yapay zekaya odaklanmak, gelişmiş yapay zekanın potansiyel tehlikelerini ele alabilecek yenilikçi bir yaklaşım. Musk’ın evreni anlamaya odaklanması, yapay zekanın insanlık için bir tehdit oluşturmasını önlemede çok önemli bir faktör olabilir.

Daha önce Musk’ın Twitter’ın veri merkezinde yapay zeka gelişimi için 100.000 GPU sipariş ettiği de bildirilmişti. ChatGPT döneminde yapay zekayı desteklemek için yeni bir şirket kurma kararı ve OpenAI’ye rakip olacak bir girişim başlatmak için Google’dan yapay zeka araştırmacılarını kaçırdığını bildirmesi, daha güvenli bir yapay zeka vizyonunu sürdürmeye kararlı olduğunu gösteriyor.

-- Reklam --

En Hızlı Elektrikli BMW Satışa Hazır!

BMW i7 M70 xDrive, 3 metrik tonun üzerinde ağırlığa sahip 5,39 metrelik bir sedan ve bu ağırlığına rağmen 0...
Önceki İçerik
Dünyanın En Parlak Ekranlı Telefonu Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı!
Sonraki İçerik
Realme 11 Pro, 200 MP Kamera İle Geliyor!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakTwitter

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021