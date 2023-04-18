Elon Musk’ın Yeni Yapay Zeka Projesi TruthGPT, Tanıtıma Hazırlanıyor!

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, gerçeği arayan nihai yapay zeka olacağını iddia ettiği “TruthGPT” adlı yeni bir yapay zeka programı başlatma planlarını duyurdu. Musk’ın vizyonu, yapay zekanın kontrol edilemez hale gelmesini ve insanlık için bir tehdit oluşturmasını önleyeceğine inandığı, evrenin doğasını anlamaya odaklanan bir yapay zeka geliştirmekten geçiyor.

TruthGPT duyurusu, Musk ve bir grup yapay zeka uzmanının, topluma yönelik potansiyel riskleri öne sürerek OpenAI’nin daha güçlü sistemler geliştirmek için altı aylık bir duraklama çağrısı yapmasının ardından geldi. Bu hamle, Musk’ın AI’nın tehlikeleri ve AI gelişiminin dikkatli bir şekilde düzenlenmesi ve gözetimi ihtiyacı hakkındaki endişelerini vurguluyor.

Musk’ın yapay zekayı yalan söylemesi için eğitmekle suçladığı OpenAI eleştirisi, şirketin “kar amaçlı” ve “Microsoft ile yakın ittifak” haline geldiği bir zamanda geliyor. Kendi yapay zeka şirketi X.AI’yi kurma kararı, maksimum hakikat arayışına odaklanmadığını iddia ettiği Google, Microsoft ve OpenAI’nin mevcut yapay zeka tekliflerine meydan okumayı amaçlıyor.

Maksimum düzeyde gerçeği arayan yapay zekaya odaklanmak, gelişmiş yapay zekanın potansiyel tehlikelerini ele alabilecek yenilikçi bir yaklaşım. Musk’ın evreni anlamaya odaklanması, yapay zekanın insanlık için bir tehdit oluşturmasını önlemede çok önemli bir faktör olabilir.

Daha önce Musk’ın Twitter’ın veri merkezinde yapay zeka gelişimi için 100.000 GPU sipariş ettiği de bildirilmişti. ChatGPT döneminde yapay zekayı desteklemek için yeni bir şirket kurma kararı ve OpenAI’ye rakip olacak bir girişim başlatmak için Google’dan yapay zeka araştırmacılarını kaçırdığını bildirmesi, daha güvenli bir yapay zeka vizyonunu sürdürmeye kararlı olduğunu gösteriyor.