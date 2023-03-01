Elon Musk, ChatGPT’ye Rakip Geliştirmeye Hazırlanıyor

ChatGPT son zamanların en popüler uygulaması olmayı başardı. OpenAI tarafından geliştirilen bu yapay zeka sohbet robotu, soruları yanıtlama, fikir beyan etme, kitap yazma ve hatta tıbbi tavsiye verme yeteneğiyle tanınır hale geldi. ChatGPT‘nin yapamayacağı neredeyse hiçbir şey yok gibi görünüyor.

Tabii ki, herhangi bir popüler uygulama veya platformda olduğu gibi, her zaman yetişmeye çalışan rakipler vardır. Bu, ChatGPT için de farklı değil, çünkü hem büyük hem de küçük girişimler ve teknoloji şirketleri bu chatbotun kendi versiyonlarını yapıyor. Elon Musk bile bu alanla ilgileniyor.

Elon Musk, yapay zeka (AI) dünyasına yabancı değil. Tesla ve SpaceX CEO’su, OpenAI’nin kurucularından biri olmasına rağmen, yıllardır yapay zekanın geliştirilmesinde aktif olarak yer alıyor. Ancak son raporlar, Musk’ın artık OpenAI’nin ChatGPT’sine bir alternatif geliştirmek istediğini gösteriyor.

Son raporlara göre Musk, ChatGPT’ye bir alternatif geliştirmek için son haftalarda yapay zeka araştırmacılarıyla görüşüyor. Yakın zamanda Alphabet’in DeepMind AI biriminden ayrılan bir araştırmacı olan Igor Babuschkin’i projeye katılması için işe aldı.