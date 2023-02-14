Twitter, Elon Musk Tweetleriyle Herkese Spam Yayan Bir Hatayla Cebelleşiyor!

Twitter’da çok sayıda kullanıcıyı etkileyen garip bir hata oldu. Genellikle takip ettikleri hesapların tweet’lerini görebilirken, Elon Musk‘tan gelen tweetlerin onu takip etmeseler bile evrensel olarak herkese ulaştığı ortaya çıktı.

Şimdi ise Tesla CEO’su ve mikroblog sitesi, şirketin bu sorunu çözmek için çalıştığını belirtti. Tipik olarak, kronolojik sırayla listelenen tweetler görülüyor. Ancak Elon’u takip edenler, onun tweet’lerini “Senin İçin” bölümünde daha sık görürken, milyarderi takip etmeyen insanlar da onun tweet’leri tarafından spam ediliyor. Buna yanıt olarak Musk, “biz uh algoritmada ayarlamalar yaparken lütfen bizi izlemeye devam edin” diye tweet attı.

Başka bir deyişle, bu temelde sorunun gerçek olduğunu ve Twitter’ın en azından bu garip hatayı düzeltmeyi planladığını doğruladı. Yine de, Elon Musk bu değişikliğin arkasındaki kişi olabilir. Çünkü bu sorun daha önce platformdaki popülaritesinin düştüğünü söyledikten sonra ortaya çıktı. Ayrıca bu konuda bir mühendisi kovduğu da söylendi.

Musk ayrıca, “Twitter Genel Merkezinde mühendislik ekibiyle geçen uzun bir günün” ardından şu anda bir düzeltme olduğunu tweetledi. Daha önce söylediklerine göre, tweet’lerinin yaklaşık yüzde 95’i “Fanout” adlı bir sorun nedeniyle Takip akışına teslim edilmiyordu. Ayrıca, Öneri algoritmasının düzgün çalışmadığını ve “çok sayıda takipçisi olan hesapların atılmasına” neden olduğunu da sözlerine ekledi.