Elon Musk: Twitter CEO’luğundan istifa edeceğim

Twitter, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini açıkladı. Karar, ankete katılanların %57’sinin Musk’a sosyal medya platformundaki görevinden ayrılması için oy verdiği bir anketin ardından geldi.

Bir tweet’te Musk, “işi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz” istifa edeceğini ve bunun yerine yazılım ve sunucu ekiplerini yönetmeye odaklanacağını belirtti.

Musk’ın Twitter CEO’su olarak geçirdiği dönem, bir sürü tartışma ve politika değişikliğiyle geçti. Ekim ayında sosyal medya platformunu devraldıktan kısa bir süre sonra Musk, Twitter personelinin yaklaşık yarısını kovdu ve sonunda beklemeye alınan ücretli bir doğrulama özelliği sunmaya çalıştı. Özellik geçen hafta yeniden başlatıldı.

Musk, içerik moderasyonuna yaklaşımı nedeniyle insan hakları gruplarından da eleştiriler aldı ve bazıları onu platformda nefret söylemini ve yanlış bilgilendirmeyi artıracak adımlar atmakla suçladı.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Cuma günü Musk, Twitter’ın sosyal medya şirketini takip eden bir dizi gazeteciyi askıya alma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından kınandı. BM, medya özgürlüğünün “oyuncak olmadığını” tweet’lerken, AB, Twitter’ı yaptırımlarla tehdit etti.

Twitter’ın CEO’su olarak Musk’ın yerini kimin alacağı henüz belli değil. Milyarder CEO’nun hızlı karar verme ve tersine çevirme geçmişi var ve gelecekte istifa etme konusundaki fikrini değiştirmesi de olası.