Ana SayfaSosyal MedyaElon Musk: Twitter CEO'luğundan istifa edeceğim

Elon Musk: Twitter CEO’luğundan istifa edeceğim

Twitter'ın CEO'su olarak Musk'ın yerini kimin alacağı henüz belli değil. Milyarder CEO'nun hızlı karar verme ve tersine çevirme geçmişi var ve gelecekte istifa etme konusundaki fikrini değiştirmesi de olası.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
7
elon-musk

Red Magic 8 Pro serisinin tasarımı ve temel özellikleri açıklandı

Nubia Red Magic 8 Pro serisi 26 Aralık'ta piyasaya sürülecek ve nihayet bazı temel özellik...

Twitter, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini açıkladı. Karar, ankete katılanların %57’sinin Musk’a sosyal medya platformundaki görevinden ayrılması için oy verdiği bir anketin ardından geldi.

Bir tweet’te Musk, “işi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz” istifa edeceğini ve bunun yerine yazılım ve sunucu ekiplerini yönetmeye odaklanacağını belirtti.

Musk’ın Twitter CEO’su olarak geçirdiği dönem, bir sürü tartışma ve politika değişikliğiyle geçti. Ekim ayında sosyal medya platformunu devraldıktan kısa bir süre sonra Musk, Twitter personelinin yaklaşık yarısını kovdu ve sonunda beklemeye alınan ücretli bir doğrulama özelliği sunmaya çalıştı. Özellik geçen hafta yeniden başlatıldı.

Musk, içerik moderasyonuna yaklaşımı nedeniyle insan hakları gruplarından da eleştiriler aldı ve bazıları onu platformda nefret söylemini ve yanlış bilgilendirmeyi artıracak adımlar atmakla suçladı.

Cuma günü Musk, Twitter’ın sosyal medya şirketini takip eden bir dizi gazeteciyi askıya alma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından kınandı. BM, medya özgürlüğünün “oyuncak olmadığını” tweet’lerken, AB, Twitter’ı yaptırımlarla tehdit etti.

Twitter’ın CEO’su olarak Musk’ın yerini kimin alacağı henüz belli değil. Milyarder CEO’nun hızlı karar verme ve tersine çevirme geçmişi var ve gelecekte istifa etme konusundaki fikrini değiştirmesi de olası.

-- Reklam --

Audi Hedeflerini Elektrikli Araçlar Üzerine Şekillendirdi

Audi, 2026 yılına kadar elektrikli araç üreten tüm küresel fabrikaları için iddialı planlarla yalnızca elektrikli otomobil üreticisine geçişini hızlandırıyor....
Önceki İçerik
Audi Hedeflerini Elektrikli Araçlar Üzerine Şekillendirdi
Sonraki İçerik
Bursa Bülbülü İçin İlk Fragman Yayınlandı!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021