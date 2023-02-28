Snapchat, ChatGPT Destekli Yapay Zeka Sohbet Robotu Üzerinde Çalışıyor

Snapchat, OpenAI’nin ChatGPT’sini popüler sosyal medya platformuna dahil etmeyi planladığını duyurdu. Şirket, popüler ChatGPT tarafından desteklenen kendi yapay zeka sohbet robotunu getirmek için çalışıyor.

Snap CEO’su Evan Spiegel, bu sohbet robotlarının günlük yaşamda giderek daha kullanışlı hale geldiğini iddia ettiğinden, fotoğraf ve video tabanlı mesajlaşma hizmeti AI sohbet robotlarını tanıtacak.

Snapchat’in yeni botu “Yapay Zekam” olarak adlandırılacak ve uygulamanın, kullanıcının arkadaşlarıyla yapılan konuşmaların üzerindeki sohbet sekmesine sabitlenecek. Resmi notlara göre şirket, chatbot’u her ay 3.99 ABD doları ödeyen Snapchat Plus abonelerine getirmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, bu AI botunu Snapchat’in aylık 750 milyon kullanıcısının herkesin kullanımına sunmayı planlıyor. Spiegel ayrıca, “Büyük fikir şu ki, her gün arkadaşlarımız ve ailemizle konuşmanın yanı sıra, her gün yapay zeka ile konuşacağız.

Ve bu, bir mesajlaşma servisi olarak yapmak için iyi bir konumda olduğumuz bir şey.” AI’m, başlangıçta Snapchat’te yerleşik olan ChatGPT’nin basit ve hızlı mobil dostu bir sürümü olarak işlev görecek.

Muhtemelen, daha küçük vadede ücretli abone kullanıcı tabanı sayısını artırmak ve normalde ücretsiz olan hizmetinden para kazanmanın başka yollarını bulmak için kullanılacak.