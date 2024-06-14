Ana Sayfa » Mobil Uygulamalar Getty ve Picsart Yapay Zeka Görseller İçin El Ele Verdi! Mobil Uygulamalar Getty ve Picsart Yapay Zeka Görseller İçin El Ele Verdi! Ayşen Sıla 2 Görüntüleme

Getty Images ve popüler bir fotoğraf düzenleme platformu olan Picsart, yeni bir AI görüntü oluşturucu oluşturmak için güçlerini birleştirdi . Bu benzersiz araç, mevcut AI görüntü oluşturma modellerini rahatsız eden telif hakkı endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

Temel fark eğitim verilerinde yatıyor. Kaynakların bir karışımını kullanabilecek diğer modellerden farklı olarak Picsart ve Getty oluşturucu, yalnızca Getty Images’ın lisanslı stok görselleri üzerinde eğitilecek. Bu, yapay zeka modelini oluşturmak için kullanılan tüm içeriğin ticari kullanım için yetkilendirilmesini sağlıyor.

Şirketler bu yaklaşımı “sorumlu, ticari açıdan güvenli” bir alternatif olarak öne sürüyor. Bu model tarafından oluşturulan görseller tüm ticari haklarla birlikte gelecek ve kullanıcıların bunları telif hakkı endişesi olmadan özgürce projelerine dahil etmelerine olanak tanıyacak.

Adobe’nin Firefly AI modeliyle ilgili son girişimine benzer şekilde, Picsart ve Getty aracı da yalnızca Picsart’a abone olan kullanıcıların erişebileceği ücretli bir hizmet olacak. Bu yaklaşım, Adobe’nin yapay zeka modelini eğitmek için potansiyel olarak kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği kullanma planı etrafındaki tartışmaları ortadan kaldırıyor.

Getty etik uygulamalara bağlı görünüyor. Kullanıcılara, çalışmaları eğitim verilerine katkıda bulunan fotoğrafçıların “veri kümesine yıllık olarak dahil edilen ücretli içerik oluşturucular” olacağı güvencesini verdiler.

Belirli bir lansman tarihi bilinmemekle birlikte Picsart ve Getty Images AI görüntü oluşturucunun bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çeşitli yaratıcı iş akışlarıyla entegrasyona olanak tanıyan Picsart’ın API hizmetleri aracılığıyla erişilebilecek.