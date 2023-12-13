Oyun Uygulamalarına Harcama Miktarında Yaklaşan İlk Uygulama TikTok Oldu

Oyun uygulamaları harcamalarda bütün uygulamalar arasında lider konumda. Bu liderlik popüler uygulamalarca bile sarsılamıyor. İlk kez Tiktok, oyun uygulamalarına rakip olma yolunda ilerliyor. Data.ai yaptığı araştırma sonucunda yayımladığı verilere göre Tiktok en çok harcama yapılan uygulamardan odu. Araştırma sonucuna göre uygulama 10 milyar dolar harcama rakamına ulaştı. Bu sonuca göre oyun uygulamalarına harcama miktarında yaklaşan ilk uygulama TikTok oldu.

Oyun Uygulamalarına Harcama Miktarında Yaklaşan İlk Uygulama TikTok!

Uygulama içi harcamalar bakımından oyun uygulamaları her zaman diğer uygulamalardan fazla harcama rakamlarına ulaşır. Son dönemlerin eleştirilere de maruz kalan ve oldukça popüler bir hale gelen uygulaması TikTok harcamaları oyun uygulamaları harcamalarına yaklaştı. Data.ai araştırmasına göre TikTok 10 milyar dolar tüketici harcaması rakamına ulaştı. Bu sonuca App Store ve Google Play verileri baz alınarak ulaşıldı.

2023 yılına yaklaşık 6,2 milyar dolarlık harcama rakamıyla giren TikTok, yıl içerisinde bu tutara 3,8 milyar dolar daha ekledi. 2023 yıl başına göre yüzde 68’lik bir büyüme kaydeden uygulama, harcama bakımından Candy Crush Saga gibi oyun kategorisindeki en çok harcama yapanların arasına katıldı.

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Tüketici harcaması bakımından Candy Crush Saga yaklaşık 12 milyar dolar ile zirvede otururken, ikinciliği ise yaklaşık 11 milyar dolar ile King of Honor alıyor. Data.ai araştırmasına göre Monster Strike’da 10,6 milyar dolar tüketici harcaması gerçekleşirken, Clash of Clans’da ise 10,2 milyar dolarlık bir harcama söz konusu. En çok tüketici harcaması yapılan ilk dört oyun bu şekilde ve TikTok da 10 milyar dolarla en çok harcama yapılan uygulamalar arasına katıldı.

1 milyar aktif kullanıcıya sahip uygulamayı, tüketici harcaması bakımından takip eden Tinder ve Youtube ise 2 – 3 milyar dolar kadar geriden geliyorlar. 2023 yılında 10 milyar dolar civarında olan Tiktok tüketici harcamasının 2024 yılında 15 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TikTok Harcamaları Nasıl Yapılıyor?

Peki TikTok geliri en çok nereden geliyor? Araştırma sonuçlarından görüldüğü üzere Amerika ve Çin’deki Tiktok kullanıcıları harcamaların yüzde 30’ardan toplamda yüzde 60’ını oluşturuyor. Amerika ve Çin’in ardından en çok TikTok harcaması yapılan ülkeler is sırasıyla Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık ve Japonya şeklinde sıralanabilir.

Tiktok harcamalarının nasıl yapıldığına ilişkin de kısa bir açıklama yapalım bilmeyenler için. TikTok uygulamasında kullanıcılar jeton / coin satın alabiliyor. Bu coinleri de istedikleri, beğendikleri içerik üreticilerine hediye olarak gönderiyor. Hediye alan içerik üreticisi ise bu jetonları paraya dönüştürebiliyor. Bunun yanı sıra TikTok, e- ticaret ve reklam yolu ile de gelir sağlıyor ancak Data.ai analizine bu gelirler dahil edilmemiş durumda.