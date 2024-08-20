Meta, WhatsApp ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bazı telefonlar için WhatsApp desteğinin kesileceğini duyurdu. Yeni nesil teknoloji ile üretilmiş olan akıllı telefonların piyasada artması, eski model cihazlara olan ilgiyi azaltıyor ve dolayısıyla markalar da eski telefonlara yaptıkları güncellemeleri kesiyor. Bu bağlamda artık WhatsApp da bazı telefonlarda kullanılamayacak. İşte 1 Eylül’den itibaren WhatsApp’ın çalışmayacağı telefonlar.

1 Eylül’den İtibaren WhatsApp’ın Çalışmayacağı Telefonlar!

WhatsApp, global çapta en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak ön plana çıkıyor. Hemen herkesin telefonunda olan bu uygulama, bilindiği üzere dönem dönem güncellemeler alarak yenileniyor. Bununla birlikte Meta artık bazı telefonlara WhatsApp desteğinin verilmeyeceğini duyurdu.

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Akıllı telefon piyasası hızlı bir şekilde gelişiyor ve markalar her yıl telefonların bir üst modelini çıkarıyor. Piyasada muhteşem bir rekabet var ve kullanıcının da yeni telefonlara ilgisi çok büyük. Dolayısıyla akıllı telefon piyasası gün geçtikçe büyüyor ve eski nesil teknoloji ile üretilmiş cihazların da kullanım ömrü dolmuş oluyor. Bu bağlam da Meta da bazı telefonlara olan WhatsApp desteğini keseceğini bildirdi.

WhatsApp’ın Kullanılamayacağı Telefonlar!

1 Eylül’de Meta WhatsApp için bir güncelleme yayınlayacak ve aşağıdaki listede yer alan cihazlar, bu anlık mesajlaşma uygulamasını kullanamayacaklar. İşte 1 Eylül’den itibaren WhatsApp’ın desteklenmeyeceği telefonlar: