İnsanlar telefonlarında alışveriş yapmayı çok seviyor. Aslında mobil ticaret, 2025 yılına kadar tüm perakende mobil ticaret satışlarının neredeyse yarısını oluşturacak gibi görünüyor.

M-ticaretin yükselişiyle birlikte, giyim ve elektronik cihazlardan arabalara ve evlere kadar neredeyse her tür ürünü satın almak için yüzlerce özel alışveriş uygulaması var. Bizde bu yazımızda günümüzün en iyi alışveriş uygulamalarını sizler için derledik.

En İyi Android Alışveriş Uygulamaları 2024

Amazon

Amazon olmadan herhangi bir alışveriş uygulama listesinin hazırlanması mümkün değildir. İnternetin en meşhur mega alışveriş merkezidir. Her yıl milyonlarca insan bu uygulamayı kullanıyor. Amazon’un global versiyonunda neredeyse aklınıza gelebilecek her türlü ürünü bulabilirsiniz. Türkiye’ye özgü olan Amazon uygulamasında ise ürün çeşitliliği biraz daha azdır. Buna rağmen günün fırsatları gibi seçeneklerle alışveriş yapmak isteyenleri cezbetmeye çalışan bir yanı vardır.

ÇiçekSepeti

ÇiçekSepeti oldukça köklü bir alışveriş sitesine ait resmi uygulamadır. Burası normalde çiçek ve hediyelik eşya satışı ile ün salmış bir yerdi. Fakat sonradan alınan bir kararla genel alışveriş platformu haline dönüştürüldü. Böylece tam anlamıyla bir pazar alanı olarak görev yapmaya başladı. Uygulamanın içerisinde en trend moda ürünlerini bulabilirsiniz. Buna ek olarak kişisel bakım için kozmetik ürünler, elektronik ürünler ve dekorasyon ürünleri gibi çok çeşitli kategorilerde ürünler bulabilme şansınız vardır.

Getir

Getir son dönemlerin en popüler alışveriş uygulamalarından biridir. Ama artık bu alanda pek rakipsiz değiller. Buna rağmen yenilikçilik konusunda oldukça iyi oldukları doğru. Bu uygulamanın içerisinde Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı gibi çeşitli hizmetler vardır. Her hizmetin kendine özgü kampanyaları ve ürün seçenekleri vardır. Özellikle markete gitmeden ürünler dakikalar içinde evime gelsin diyorsanız bu uygulama sizi fazlasıyla mutlu edebilecektir.

Akakçe

Akakçe tartışmasız bir biçimde en iyi alışveriş uygulamaları arasındadır. Burası genel olarak bir şey satın alabileceğiniz bir uygulama olmaktan ziyade fiyat karşılaştırması yapmanızı sağlayan bir yerdir. Bu sayede aradığınız ürünün en ucuz nerede olduğunu bulabilirsiniz. Bir alışveriş tutkunu için bunun son derece ideal bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz.

Sahibinden.com

Sahibinden.com adından anlaşılabileceği üzere popüler bir sitenin alışveriş uygulamasıdır. Bu uygulamada özellikle araba ve ev gibi pahalı şeyler listelenir. Hem sıfır hem de ikinci el ürünler bulabilmeniz mümkündür. Ama ağırlıklı olarak ikinci el ürünler söz konusudur. Uygulamada yer alan Param Güvende Hizmeti son derece önem teşkil eder. Bu hizmet sayesinde paranız güvende tutulur ve ürünü teslim alıp onaylayınca para satıcıya aktarılır. Buna ek olarak kolay iade imkanından ve kredi kartıyla ödeme ile taksit imkanından faydalanırsınız.

Trendyol

Trendyol birçok alışveriş deneyimini tek bir uygulamada birleştirir. İnternetteki pek çok perakendeciden bir şeyler bulabilme şansınız vardır. Buna ek olarak uygulamanın içerisinde Dolap, Hızlı Market ve Yemek gibi seçenekler vardır. Dolap ikinci el alışverişler için uygundur. Hızlı Market konumunuza göre çeşitli marketlerden alışveriş yapmanızı sağlar.

Yemeksepeti

Yemeksepeti aslında Türkiye’nin bir numaralı yemek sipariş web sitesinin resmi uygulamasıdır. Fakat uygulamanın içerisinde aynı zamanda market alışverişi imkanı vardır. Firma bu hizmeti Banabi olarak adlandırmıştır. Özellikle dakikalar içinde oturduğu yerden market alışverişi yapmak isteyenler için idealdir.

Hepsiburada

Hepsiburada online alışveriş denince akla ilk gelen isimlerden biri olmakla beraber e-ticaret sektörünün ilklerinden. Kendi ürünlerini satarken aynı zamanda anlaşmalı olduğu firmalarında kendi bünyesinde online alışveriş yapmasına olanak sağlıyor. Onlarca kategori içerisinden seçebileceğiniz 90 milyondan fazla çeşit ürüne Hepsiburada uygulamasından ulaşabiliyorsunuz.

Morhipo

Morhipo özellikle moda hayranları için bir pazar yeridir. Bir ton giysi, aksesuar, ayakkabı ve benzeri şeyleri bulabilirsiniz. Erkekler, kadınlar ve çocuklar için özel bölümler vardır. Burada satılan ürünler markanın kendisine ait değildir. Bu nedenle satın alım gerçekleştirmeden önce iyice araştırma yapmalısınız.

n11.com

n11.com özellikle çevrimiçi alışverişin popülerleşmeye başladığı dönemde atılım yapmış adresin resmi uygulamasıdır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden işletmelerin bir sanal mağaza açarak satış yaptığı bir alandır. Bu nedenle bir şey satın almadan önce değerlendirmeleri iyi okumak ve satıcıyı iyi kontrol etmek gerekir. Ürün çeşitliliğinin diğer pek çok uygulamaya göre epey bir fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bir hediye kuponu sistemi vardır. Her alışveriş sonrasında hesabınıza tanımlanan kuponu bir sonraki alışverişinizde kullanabilirsiniz.

Migros: Sanal Market

Migros: Sanal Market adından anlaşılabileceği gibi Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros’a ait resmi uygulamadır. Uygulamada hemen ve randevulu teslimat olarak iki farklı seçenek vardır. İhtiyaçlarınıza uygun olarak ikisinden birini seçebilmeniz mümkündür. Her ne kadar market ürünlerine odaklanmış bir uygulama olsa bile içerisinde çeşitli elektronik ürünler bulabilirsiniz. Uygulama ürün çeşitliliği açısından oldukça iyidir.

PttAVM

PttAVM en iyi alışveriş sitelerinden birine ait resmi uygulamadır. Burada her türlü şeyi bulabilirsiniz. Buna market ürünleri, elektronik ürünler, moda ürünleri ve diğer birçok ürün çeşidi dahildir. Diğer alışveriş sitelerinin işleyişine benzer şekilde aslında bir pazar alanıdır. Bununla birlikte bu e-ticaret mağazasında yerli birçok markaya ait çeşitli ürünleri çok daha ucuz fiyata bulabilirsiniz. Özellikle süpermarket kategorisinde bununla ilgili pek çok avantaj yakalayabilirsiniz.

Gittigidiyor

Online mobil alışveriş uygulamaları hangileridir diye sorulduğunda Türkiye’nin en çok hasılat yapan e-ticaret platformlarından birisi olan Gittigidiyor akla gelmektedir. Gittigidiyor ile yüzlerce kategori ve milyonlarca ürün arasında aradığınız ürünü, uygun fiyata bulmak çok kolay. Elektronik, ev eşyası, mobilya, hobi ürünleri, tasarım ürünler, giyim, aksesuar, televizyon, cep telefonu, beyaz eşya gibi yüzlerce kategori içerisinde aklınıza gelebilecek her türlü ürün mevcut.

LC Waikiki

Giyim sektörünün öncü markalarından olan LC Waikiki, mobil uygulamasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu mobil uygulama içerisinde elbise, tişört, pantolon, ve hamile giyim gibi birçok kategoride alışveriş yapabilme imkanı sunuyor. Kampanya, indirim, outlet ve yeni sezon ürünlerine tek tıkla ulaşabileceğiniz LC Waikiki mobil uygulamasında alışveriş, sipariş takibi, en yakın mağazaları görme ve barkod ile ürün arama özellikleri bulunuyor.

Letgo

Android alışveriş uygulamaları listesine en çok reklamı dönen ve sektöre girişinin ardından büyük ses getiren letgo ile devam ediyoruz. Evin bir köşesinde yıllardır duran ve kullanmadığınız eşyaları satarak para kazanabileceğiniz, milyonlarca uygun fiyatlı ürünü satın alabileceğiniz mükemmel bir uygulama. Bünyesinde oyundan kıyafete, mobilyadan arabalara kadar oldukça fazla ürün bulunan letgo ile ilan vermek oldukça basit.

D&R

En iyi Android alışveriş uygulamaları arasında gösterebileceğimiz bir diğer platform Kültür- Sanat kategorisinde bir adım öne çıkan D&R’dır. Aradığınız bir kitabı, müzik albümünü, elektronik bir cihazı ya da benzeri aksesuarları mobil ortamda alabilmenizi sağlıyor. Kitap, film, elektronik, hediyelik, oyun, hobi gibi birçok ihtiyacınızı karşılayan bu uygulama kendinize zaman ayırabilmenizi sağladığı için, esasen bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.

Defacto

Defacto’nun binlerce yeni sezon ve indirimli ürüne erişebilmenize imkan sağlayan uygulaması sayesinde mobile özel indirimleri görebilirsiniz. Ayrıca aradığınız ürünün hangi mağazalarda olduğunu da yine DeFacto mobil uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Dilerseniz uygulama üzerinden sipariş vererek mağazadan teslim alabiliyorsunuz. QR kod okuma sistemi bulunan uygulama ile mağazada bedenini bulamadığınız ürünü uygulama içerisinde aratabilir ve satın alarak size en yakın mağazadan temin edebilirsiniz.

İstegelsin

Getir ve Banabi gibi uygulamalarla çeşitli alışverişlerinizi yapabileceğiniz platformların artışa geçmesi sonucunda ortaya çıkan bir uygulama olan istegelsin, kısa zamanda oldukça kaliteli bir hizmet vermeyi başaran bir uygulama. Sadece market alışverişiyle sınırlı kalmayan istegelsin’de kırtasiyeden, eczaneye, evcil hayvan ihtiyaçlarına ve hatta istediğiniz telefon kabına kadar birçok ürün kullanıcılara ulaştırılıyor.

Teknosa

En iyi Android alışveriş uygulamaları arasında gösterilebilen Teknosa, telefon, bilgisayar, tablet, televizyon ve daha pek çok elektronik eşyaya ulaşım sağlayabileceğiniz bir platform. Sipariş verme işlemi oldukça kolay olan uygulamada istediğiniz teknolojik aletleri de kolayca bulabilirsiniz.

Hopi

Hopi uygulamasının en büyük özelliği sizi yakından tanıması ve istediğiniz ürün ve hizmetlere özel güncel kampanya haberlerine kolayca ulaşmanızı sağlaması. Hopi, elektronik, teknoloji, kadın, erkek giyim, aksesuar, tatil, bebek, anne, parfüm, kozmetik, saat, gözlük, güneş gözlüğü, moda, ayakkabı, kıyafet, elbise ve hediyelik eşya ürünlerinde özel fiyat ve fırsatlar sunuyor. Hopi’de mobil ödeme ile kredi kartlarınızı Hopi’ye ekleyerek hızlı ve kolay ödeme yapabilirsiniz.